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Bakan Eroğlu: “Hükümet Şehit Yakınlarına, Gazilere Çok Büyük Önem Veriyor”

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Bakan Eroğlu: “Hükümet Şehit Yakınlarına, Gazilere Çok Büyük Önem Veriyor”
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısı ile gerçekleştirilen yemekte şehit aileleri ve gazilere bir araya geldi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısı ile gerçekleştirilen yemekte şehit aileleri ve gazilere bir araya geldi. Bakan Eroğlu, "Hükümetin şehit yakınlarına, gazilere çok büyük önem veriyor. Sizleri asla unutmayacağız ve şehitlerimizi asla unutturmayacağız" dedi.

Bakan Eroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği memleketi Afyonkarahisar'da, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 19 Eylül Gaziler Günü dolayısı ile gerçekleştirilen yemeğe katıldı. Termal bir otelde gerçekleştirilen yemeğe çok sayıda gazi ve şehit ailesi ile birlikte Bakan Eroğlu, Vali Mustafa Tutulmaz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Mehmet Parsak ve protokol üyeleri katıldı. Etkinlik Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Etkinlikte konuşan Bakan Eroğlu, bu ülkenin şehit ve gazilere çok şey borçlu olduğunu kaydederek, milletin onlara şükran duyduğunu ifade etti. Bakan Eroğlu, hükümetin şehit yakınlarına, gazilere çok büyük önem verdiğini ve onları asla unutturmayacağını dile getirerek, "Onlar bizim yüreğimizde. Laf için söylemiyorum. Onlar bizim kalbimizde nitekim hükümetimiz böyle faaliyetler yapıyor sizlere daha önce bazı arkadaşlarımızı başka yerlere götürdük Kıbrıs'a, Kıbrıs Gazilerini bugünde hükümetimiz işte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı size böyle bir imkan sağladı. Bunların daha da artarak devam edecek. Çünkü sizleri asla unutmayacağız ve şehitlerimizi asla unutturmayacağız. Onun için biz şehitlerimizin ismi ilelebet bu topraklarda anılsın diye barajlara, göletlere, okullara onların isimlerini veriyoruz. Daha önce böyle bir şey yoktu biz veriyoruz çünkü şehitler bizim için son derece değerlidir. Yani devletin imkanları arttıkça sizlerinde imkanları o kadar aratacaktır. Sizleri unutmuyoruz, laf için söylemiyorum bunu her zamanda yanınızdayız. Sizlerin bir derdi varsa sizin derdiniz ile dertleniyoruz biz. Onun için bakanlık kuruldu Kadın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Bakanlığını vazifesi şehit aileleri ve gazilere her bakımdan yardımcı olmaktır, meseleleri varsa onları çözmektir" diye konuştu.

Etkinlik şehit ve gazi aileleri için yapılan faaliyetlerin anlatıldığı slayt gösterisi ile sona erdi.

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