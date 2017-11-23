Bakan Eroğlu’na “Yılın Devlet Adamı” Ödülü

Turcomoney dergisinin "Türkiye'ye Değer Katanlar" ödül törenine katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu "Yılın Devlet Adamı" seçildi.

Turcomoney dergisinin "Türkiye'ye Değer Katanlar" ödül törenine katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu "Yılın Devlet Adamı" seçildi. Bakan Eroğlu, "Son 12-13 yılda ormanlık alan 1 buçuk milyon hektar yani orman servetimiz yüzde 33 arttı" dedi.

Türkiye'de ekonomi ve finans alanında yayın yapan dergi Turcomoney'nin "Türkiye'ye Değer Katanlar" ödül töreni Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun katılımıyla bir otelde gerçekleşti. Törene Bakan Eroğlu'nun yanı sıra Ekonomist Dr. Kazım Kılınç, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir başta olmak üzere siyaset, iş, diploması, bürokrasi, bilim ve medya dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Ödül töreninde Turcomaney'in geçmiş yıllara ait çalışmalarını anlatan video gösterimi ile başladı. Protokol konuşmalarının ardından aile fotoğrafı çekilerek program sona erdi.

Bakan Eroğlu "Yılın Devlet Adamı"

Turcomoney "Türkiye'ye Değer Katanlar" kategorisinde Yılın Bakanı Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Yılın Devlet Adamı" Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Yılın Bürokratı" Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım olurken derginin onur ödüllerini CNN Türk Yeşil Doğa Programı Sunucusu ve Yapımcısı Güven İslamoğlu, NTV Spikeri Buket Aydın Baykal , Sabah Gazetesi Yazarı ve sunucu Sait Gürsoy ve İskoçyalı Sanatçı Paul Dwyer almaya hak kazandı.

"Türkiye 100. yılında dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girecektir"

Ödül töreninde konuşan Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Çantayı eline al ve dünyanın öbür ucunu git. Bu sayede dünyanın öbür ucuna da gitsek mutlaka iş adamlarımızı görüyoruz bu da bizleri mutlu ediyor. Cumhurbaşkanımızla Rusya, İran ve Katar'daydık orada Limak'ın yaptığı dünyanın en ileri havaalanını bizzat gördük gerçekten gurur duyduk. Bizden başka o kadar kısa sürede o kadar muhteşem bir havaalanı kimse yapamaz. Türkiye Cumhuriyetimizin 100. Yılında dünyadaki en büyük 10 ekonomi arasına girecektir. Ayrıca iş adamlarımız 500 milyar dolarlık ihracatı yapacaktır" dedi.

"12-13 yılda orman servetimiz yüzde 33 arttı"

Dünya üzerinde her bir insan için bir fidan dikme çalışmalarının sürdüğünü belirten Bakan Eroğlu, "Biz ormanların azaldığından bahsediyorlar ama Türkiye'deki ormanlar ciddi bir hızla artıyor. Hatta son 12-13 yılda ormanlık alanını 1 buçuk milyon hektar, dekar olarak söyleyeyim 15 milyon dekar artırdık. Yani orman servetimiz yüzde 33 arttı.2023 yılına kadar dünyadaki her bir kişi için bir fidan dikmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz yani 7 milyar fidan dikmeyi hedefliyoruz. Şu ana kadar 4 milyara yakın fidan diktik. Cumhurbaşkanımızın 29 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde katılımıyla 4 milyarıncı fidanı dikeceğiz. Bunun dışında 375 tesisin çalışmaları tamamlandı ve bunlar da 29 Kasım'da Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapılacak" şeklinde konuştu.