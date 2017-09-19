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Bakan Fakıbaba mısır alım fiyatını açıkladı

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Bakan Fakıbaba mısır alım fiyatını açıkladı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, mısır üreticilerinin mağduriyetini önlemek amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) üzerinden fiyatlara müdahale kararı aldı.

hsulleri Ofisi (TMO) üzerinden fiyatlara müdahale kararı aldıklarını belirterek, "Mısır alım fiyatımızı bugün itibarıyla ton başına 760 lira olarak belirledik." ifadelerini kullandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Fakıbaba, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden mısır alım fiyatını duyurdu.

Mısır üreticilerinin bugüne kadar ürünlerini makul fiyatlardan sattığını hatırlatan Fakıbaba, ancak Güneydoğu'da hasadın yoğunluğu ile fiyatların gevşemeye başladığını gözlemlediklerini belirtti.

Fakıbaba, "Bu nedenle üretici kardeşlerimizin mağduriyetini önlemek amacıyla TMO üzerinden fiyatlara müdahale kararı aldık. Mısır alım fiyatımızı bugün itibarıyla ton başına 760 lira olarak belirledik. Üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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