Bakan Özlü Kadirli’de Osb’de İncelemelerde Bulundu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde OSB'yi ziyaret eden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü OSB'nin en büyük fabrikasında incelemelerde bulundu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde OSB'yi ziyaret eden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü OSB'nin en büyük fabrikasında incelemelerde bulundu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kadirli organize sanayide hizmete giren 516 kişinin çalıştığı Cnr Tekstil fabrikalarını ziyaret etti. Bakan Özlü'ye Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, AK Parti milletvekilleri Suat Önal ve Mücahit Durmuşoğlu eşlik etti.

Basına kapalı yapılan toplantıda Bakan Özlü, Cnr Tekstil, iplik fabrikası ve Vepoli Suni Deri fabrikaları hakkında bilgi alarak fabrikalarda incelemelerde bulundu.