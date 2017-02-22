  • BIST 88.692
  • Altın 143,314
  • Dolar 3,6026
  • Euro 3,7876
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 9 °C

Bakan Şimşek: “Mevcut Sistem Krizlere Gebe Bir Sistemdir”

» »
Bakan Şimşek: “Mevcut Sistem Krizlere Gebe Bir Sistemdir”
Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşların anayasa değişikliği paketinin içeriğini öğrendikçe çok güçlü bir şekilde destek vereceğini belirterek,...

Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşların anayasa değişikliği paketinin içeriğini öğrendikçe çok güçlü bir şekilde destek vereceğini belirterek, "Vatandaşımız anayasa değişikliği paketinin içeriğini öğrendikçe çok güçlü bir şekilde destek vereceklerdir. Çünkü mevcut sistem krizlere gebe bir sistemdir" dedi.

Bir dizi program için Bursa'ya gelen Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek, Bursa Valiliğini ziyaret etti. Vali İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun tarafından karşılanan Bakan Şimşek, ardından Valilik Şeref Defterini imzaladı. Ardından basın mensuplarının referanduma ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Mehmet Şimşek, "Kampanya güçlü bir şekilde daha yeni başlayacak. Hafta sonu partimizin Ankara'da çok güçlü bir toplantısı olacak. Ondan sonra hepimiz sahada olacağız. İyi gidiyor. Sonuçta çok önemli bir dönüm noktası. Türkiye için çok kritik bir karar. Vatandaşımız anayasa değişikliği paketinin içeriğini öğrendikçe çok güçlü bir şekilde destek vereceklerdir. Çünkü mevcut sistem krizlere gebe bir sistemdir. Bugün aynı partiden cumhurbaşkanı, hükümet ama ileride bu sistem devam ederse çok ciddi sıkıntılara gebedir. Hem cumhurbaşkanın çok geniş yetkileri var, hem cumhurbaşkanı halk tarafından doğrudan seçilmiş olacak. Güçlü bir şekilde en az yüzde 50'nin üzerinde bir oyla. Bu taraftan da mevcut yapısıyla bir de hükümet olacak. İster istemez iki başlılığın getirdiği bütün sorunlarla Türkiye karşı karşıya gelecek. Onun için işin bir de bu boyutu var. Bu sistem böyle devam ederse bu sıkıntılar olacak. Değişiklik olmazsa olmazdır şeklinde bakmak lazım. Ben inanıyorum ki milletimiz bu çerçevede değişiklikleri içeriğini anladıkça güçlü bir şekilde destek vereceklerdir. Ekonomi açısından da çok önemli. 65. hükümetiz biz. Cumhuriyet tarihimize baktığımız zaman 20 tane bile olmaması lazım. Ortalama 5 yıllık bir perspektifle baktığınız zaman. Ortalama ömrü 18 ay olan hükümetler. Böyle hükümetler takdir edersiniz ki uzun vadede düşünüp, yapısal sorunları çözüp Türkiye'yi çok daha güçlü bir şekilde küresel rekabette zor taşır. Ortalama ömrün bu kadar kısa olduğu bir hükümet yapısıyla" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aladağ Yurt Yangını Araştırma Komisyonu Toplandı22 Şubat 2017 Çarşamba 15:38
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “Ypg Dışında Alternatif Yok Argümanının Hiçbir Geçerliliği Yok”22 Şubat 2017 Çarşamba 15:33
  • Başbakan Yıldırım’dan Kurultay Açıklaması22 Şubat 2017 Çarşamba 14:48
  • Anayasa Değişikliğiyle Halk ‘Yan Hakem’ Olmaktan Çıkacak22 Şubat 2017 Çarşamba 14:43
  • Bakan Albayrak: “Türk Siyasetinde Yok Olmaya Yüz Tutacaklardır”22 Şubat 2017 Çarşamba 14:43
  • Mehdi Eker’i Gülümseten Slogan22 Şubat 2017 Çarşamba 14:43
  • Başbakan Yıldırım, Ak Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem’in İstifasına İlişkin, "Manisa’daki Söylem Yanlıştı. İstifasını İstedik, Buna Rağmen Maalesef Gündemde Tutmaya Devam Ettiler" Dedi.22 Şubat 2017 Çarşamba 14:38
  • Başbakan Binali Yıldırım, Referandum Çalışmalarına İlişkin, "Ankara, İstanbul, Diyarbakır Ve İzmir Gibi Yerlerde Cumhurbaşkanı İle Ortak Sahada Olacağız" Dedi.22 Şubat 2017 Çarşamba 14:38
  • Başbakan Yıldırım, Almanya’da 4 İmamın Evinde Arama Yapılmasına İlişkin, "Münih Güvenlik Konferansı Vesilesiyle Gittiğimde Angela Merkel İle Konuştuk" İfadelerini Kullandı.22 Şubat 2017 Çarşamba 14:38
  • Başbakan Yıldırım, Erken Seçim İddialarına İşaret Ederek, "Gündemimizde Yok, ’Evet’ Çıkarsa Uyum Yasalarının Hazırlıkları Olacağı İçin Söz Konusu Değil" Dedi. Kabine Değişikliğinin Olup Olmayacağının Sorulması Üzer22 Şubat 2017 Çarşamba 14:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti