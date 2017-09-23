Bakan Soylu: “Şimdi Ciyak Ciyak Bağırıyorlar”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2017 yılının ilk 8 ayında terör örgütüne katılanların sayısının 73 olduğunu belirterek "Terör örgütü çırpınıyor;...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2017 yılının ilk 8 ayında terör örgütüne katılanların sayısının 73 olduğunu belirterek "Terör örgütü çırpınıyor; kendine yeni eleman devşiremiyor, telsiz konuşmalarından kendi aralarında yaptıkları konuşmalardan elde ettiğimiz istihbaratlardan şuanda çok zor durumdalar" dedi.

AK Parti 6. Of Olağan İlçe Kongresi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla bugün gerçekleşti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada partililere yaptığı konuşmada, son 24 saatte Mardin'de 6, Hakkari'de 1, Batman'da 1, Van'da 3 ve Elazığ'da 6 terörist etkisiz hale getirildiğini söyledi. Soylu "Kahramanlarımız bir yemin ettiler. Bu ülkeyi teröre musallat etmek isteyenlere karşı bir yemin ortaya koydular. Allah'a hamdolsun. Türkiye eski Türkiye değil. Teknolojik donanımlarımızda eski Türkiye değil. Birlik ve beraberlik içinde bütün unsurlarımızla Türkiye'yi istikametinden ve hedeflerinden ayırmak isteyenlere karşı çok büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. 2016'nın ilk 8 ayında terör örgütüne katılanların sayısı 573'dü. Şuanda ilk 8 ayda terör örgütüne katılanların sayısı sadece 73. Her ay 5-6 kişi. Terör örgütü çırpınıyor. Kendine yeni eleman devşiremiyor. Telsiz konuşmalarından kendi aralarında yaptıkları konuşmalardan elde ettiğimiz istihbaratlardan şuanda çok zor durumdalar. Özellikle 2017'de dağ, taş, tepe durmadan her tarafta güvenlik güçlerimiz büyük bir mücadele ortaya koyuyorlar. 2017 yılında tam tamına 985 sığınaklarını tarumar ettik. Şimdi büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. Eylül-Ekim-Kasım aylarında bunlara kış üstlenmesi fırsatı vermeyeceğiz ve tepelerine bineceğiz. Ne yaptık?. Nasıl bir strateji izlediğimizi ve ne ortaya koyduğumuzu, burada ne kadar ısrarlı ve kararlı olduğumuzu milletimizin bize verdiği bu emaneti hakkı ile kendilerine teslim etmek için büyük bir mücadele ortaya koyduğumuzu bir şekilde ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"Şimdi ciyak ciyak bağırıyorlar"

Son 1 yılda 2 bin 429 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Bakan Soylu, "Bu büyük mücadele aynı şekilde aynı kararlılıkla elbette ki devam edecektir. Sadece bunu mu yapıyoruz? Teknik kabiliyetlerimizi en üst seviyeye yükseltiyoruz. Dertleri bu. Ben geçen yıl sonunda "Nisan'dan itibaren yepyeni bir sürece geçeceğiz" dedim. Kimisi başka türlü yorumladı. CHP ve HDP söylüyor. Adamlar ancak 9 ay sonra uyandı. Çünkü insansız hava araçlarımızla birlikte teröriste karşı büyük bir darbe vuracağımızı ve burada onların hareket etme kabiliyetlerini tamamen kısıtlayacağımızı, bu elde ettiğimiz kabiliyetlerle birlikte gerek istihbarat, gerek keşif, gerek gözetleme ve operasyon olarak çok üstün nitelik kazanacağımızı Mart ayının 20'sinden itibaren ilk kez Jandarmamızın da kendi kurumlarımızın da silahlı insansız hava araçları ile bu operasyonlara devam edeceğimizi bilerek söyledim. Şimdi ciyak ciyak bağırıyorlar. Bu silahlı insansız hava araçları ile niye operasyon yapıyorsunuz diye. Dertleri şu. Terör örgütüne nefes aldırmak. Ciyaklasanız da bağırsanız da çağırsanız da bu terör örgütüne nefes aldıramayacaksınız. Terör örgütünün canını çıkartıyoruz imdadına yetişemeyeceksiniz" şeklinde konuştu.

"Yeni insansız hava aracı kapasitelerimiz yükselecek"

İHA konusunda Türkiye çok büyük bir üretim kabiliyeti sağladığını vurgulayan Bakan Soylu, "Bu denetimler söylenmeyecek kadar arttı. Havadan denetim saati 100 hatta 50 saatin altındaydı. Şimdi Tendürek dağının tepesinde, Elazığ'da Karakoçan kırsalındaki operasyonlar SİHA'lar yapıyor. Van'da, Hakkari'de, Şırnak'ta her noktada her tarafta sadece o yüreği bu milletin sevgisi ile çarpan askerimiz, polisimiz, korucumuz değil aynı zamanda onlarla birlikte İHA'lar ve tüm teknolojik kabiliyetlerimizle büyük bir mücadele ortaya koymaktayız. Biz bu konuda kendimizi kısa zaman içinde çok geliştirdik. Şuanda gerek bunları kullanalar gerek bunların arkasındaki teknoloji mükemmel bir teknoloji olarak Türkiye büyük bir güç ve kuvvet sağlamaktadır. İHA konusunda Türkiye çok büyük bir üretim kabiliyeti sağladı. Türkiye'nin elde ettiği bu kabiliyetle geçen yıl bu vakitlerde 50 saatin altında bir havada duruma denetleme kabiliyetimiz varken bu yıl bu kabiliyeti 1 yıl içinde 2 bin 600 saate çıkarttık. Bir kötü haberim daha var özelikle terörü ve teröristi destekleyenlere. Yeni insansız hava aracı kapasitelerimiz yükselecek. Bu konuda hiç merak etmeyin Kış süresince de bütün kabiliyetlerimizle birlikte teröristlere kışın nasıl bir kara kış olduğunu hep birlikte göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

"50 bin çocuğumuzu Doğu'dan Batı'ya, Batı'dan da Doğu'ya götüreceğiz"

"Son 8 ayda 465 çok önemli olayı da güvenlik kuvvetlerimiz engellemiştir" diyen Bakan Soylu, "İşleri şuydu; huzuru ve güvenimizi bozacaklardı. Türkiye hızla büyüyor sanayi ve üretim endeksi büyüyor. Turizm artıyor. Kılıçdaroğlu Türkiye'yi güvenli bulmuyor ama Arap'ı, Alman'ı, İngiliz'i, Rus'u herkes ama herkes Türkiye'yi huzurlu buluyor. Türkiye'de nefes almaya tatil yapmaya geliyor. Sadece Ege, Karadeniz değil Güneydoğu'yu da ziyaret ediyorlar. 50 bin çocuğumuzu Doğu'dan Batı'ya, Batı'dan da Doğu'ya götüreceğiz. Ne yaparlara yapsın hangi teorileri ortaya koyarlarsa koysunlar biz buna teslim olmadan bu coğrafyanın bize bıraktığı inancı ve kardeşliği ile bu coğrafyanın yükümlülük ve sorumluluklarını bir dahi aklımızdan çıkarmadan zengin, güçlü ve etrafındaki dünyaya sözünü söyleyebilecek, hüküm ifade edebilecek bir Türkiye'yi oluşturacağız" dedi.

"Kimse Türkiye'nin gücünü sınamaya kalkmasın"

Bakan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hep sınıyorlar bizi. Nafile uğraşmayın. Yok, bir tarafta referandum yapacaklar öbür tarafta bilmem ne yapacaklar. Ne yaparsanız yapın hangi tezgâhı ortaya koyarsanız koyun, ama kimse Türkiye'nin gücünü sınamaya kalkmasın. Biz gerekli cevabı veririz. En çelimsiz olduğumu zaman hakkımızdan gelemediniz zavallılar. Şimdi güçlü liderimizle elde ettiğimiz bu istikametle beraber Türkiye'yi kim sınamaya çalışırsa onun hakkını gereğince yerine getireceğimizi ve bu coğrafyaya nifak sokamayacağını buradan ilan etmek istiyorum. Büyük bir sürecin içerisindeyiz. Bu kongreler seçim yapılacak kongreler değildir. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmiştir. İşte bu kongreler bizim 2019 hazırlıklarımızdır."

Trabzon'un Of ilçesinde tek liste olarak gidilen kongrede Mehmet Hakan Terzioğlu AK Parti Of İlçe Başkanı oldu.