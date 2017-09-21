Bakan Tüfenkci Ahilik Haftası Kutlamalarına Katıldı

Gaziantep'te düzenlenen 30. Ahilik Haftası kutlamalarına katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ahiliğin, kardeşlik, birlik ve insanlık mektebi...

Gaziantep'te düzenlenen 30. Ahilik Haftası kutlamalarına katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ahiliğin, kardeşlik, birlik ve insanlık mektebi demek olduğunu söyledi.

Gaziantep'te 30.'su düzenlenen Ahilik Haftası kutlamaları Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin katılımıyla başladı. Maarif kavşağından Almacı pazarına kadar kortej yürüyüşü düzenlendi. Almacı pazarında yapılan kutlamalara vatandaş ve esnaf yoğun ilgi gösterdi. Tiyatro gösterisiyle ahiliğin anlamını anlatan skeçlerin ardından konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ahiliğin, kardeşlik, birlik ve insanlık mektebi demek olduğunu söyledi. Ahiliğin birlik ve beraberlik anlamına geldiğinin altını çizen Bakan Tüfenkci, "Bu hafta ahiliğin anıldığı bir haftadır. Bu vesileyle milletimizin asırlar boyunca birlik ve beraberlik içinde, maddi ve manevi bütün değerleriyle medeniyet tarihine kazandırdığı eskimeyen sistemin adıdır ahilik. Ahilik, kardeşlik, birlik, bir insanlık mektebi demektir. Ahilik helal lokma demektir. Esnaf kardeşlerimiz bu toplumun omurgasıdır. Esnaf kardeşlerimiz her zaman istikrardan yana olur" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, Burada doğduğunu, çocukluğu ve gençliğinin burada geçtiğini, buradaki taşların renklerin güzelliğiyle büyüdüğünü, ahi olmak için bir duruş ve birikimin gerektiğini söyledi.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya da, ahilik geleneğini kuran Ahi Evran'ı saygıyla andığını belirtti. Esnafın kalbinin burada attığını, davete icabet ettikleri için esnafa teşekkür etti.

Bakan Tüfenkci daha sonra Almacı pazarı meydanına yaptırılan Ahi Evran'ın anıtının açılışını yaptı. Yılın ahisine Bakan Tüfenkci ödülünü verdi.

Kutlama programına Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin yanı sıra, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, oda başkanları esnaflar ve çok sayıda vatandaş katıldı.