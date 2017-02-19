BAL'DA NELER OLDU? İŞTE SONUÇLAR

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden temsilcilerimiz Ladik Belediyespor evinde üç puan alırken, Çarşambaspor ise deplasmanda bir puanı aldı. Yolspor ise dış sahada mağlup oldu

Ladik Belediyespor temsilcilerimiz arasında BAL’ın 19. haftasını üç puanla kapatan takım oldu. Evinde 13 Şubat Erzincan Gençlikspor’u konuk eden Turuncu-Beyazlı ekip rakibini tek golle mağlup ederek haftayı üç puanla tamamladı. Mücadeleye iyi başlayan takım Ladik Belediyespor olurken 45. dakikada Muhammer Özer’in kendi kalesine attığı golle ilk yarı temsilcimizin galibiyeti ile tamamlandı.

SONUÇ ALAMADILAR

İkinci yarıya da etkili başlayan Ladik Belediyespor girdiği mutlak gol pozisyonundan sonuç alamadı. Mücadelenin bitiş düdüğüne kadar baskılı oyununu sürdüren Turuncu-Beyazlı ekip maçın bitiminde sahadan üç puanla ayrılan takım oldu. Günün diğer mücadelesinde Çarşambaspor deplasmanda Aylancıkspor’la karşı karşıya geldi. Her iki takımda karşılıklı ataklardan sonuç alamadı ve puanları paylaştılar. Son temsilcimiz Yolspor ise deplasmanda Görelespor’a 3-1 mağlup oldu.

Ladik Belediyespor’lu futbolcular maçın bitiminden sonra alınan üç puanın sevincini taraftarları ile birlikte yaşadılar. Ladik Belediyespor ile 13 Şubat Erzincan Gençlikspor arasında oynanan mücadele öncesinde iki takım kaptanları ve hakemler arasında fair-play örneği yaşandı.