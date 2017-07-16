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Baltayı taşa vurdu polisin evini soydu

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Baltayı taşa vurdu polisin evini soydu
Samsun'da polisin evine girerek buradan silahını ve parasını çalan karı-koca hırsızlar yakalanarak gözaltına alındılar

Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, polis memuru C.B.'nin (36) evinin kapısını aparat ile açan Sibel A. (26) adlı kadın ile kocası Emrah A. (24), evden polis memurunun 1 adet ruhsatlı tabancası ile 2 bin 500 lira parasını çaldılar. 

Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine C.B., meslektaşlarına şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu hırsızlık olayını Sibel A. ile kocası Emrah A.'nın gerçekleştirdiğini tespit etti. Karı-koca hırsızlar yakalanarak gözaltına alındılar. 

Emrah A.'nın evden hırsızlık suçundan 12, karısı Sibel A.'nın ise 15 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Polisteki sorgulanması tamamlanan hırsızlar Samsun Adliyesine sevk edildiler.

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