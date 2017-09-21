Bankacılık Sektörü Toplam Kredi Hacmi Arttı

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 15 Eylül ile biten haftada 11 milyar 716 milyon 849 bin lira arttı.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 15 Eylül ile biten haftada 11 milyar 716 milyon 849 bin lira arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil) 15 Eylül ile biten haftada 11 milyar 716 milyon 849 bin lira arttı. Bu haftada toplam kredi hacmi 1 trilyon 907 milyar 617 milyon 215 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 15 Eylül haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0.62, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 22.55 yükseldi.