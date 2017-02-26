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Başarılı Öğrenciler Ödüllendirildi

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Başarılı Öğrenciler Ödüllendirildi
Balıkesir Yarış Ortaokulu 5-L sınıfı öğrencileri, öğretmenleri ve velileri tarafından okulda dereceye girmeleri nedeniyle ödüllendirildi.

Balıkesir Yarış Ortaokulu 5-L sınıfı öğrencileri, öğretmenleri ve velileri tarafından okulda dereceye girmeleri nedeniyle ödüllendirildi.

Yarış Ortaokulu 5-L sınıfı Türkiye geneli yapılan deneme sınavlarında hem okul 1.cisi oldu, hem de Türkiye sıralamasında dereceye girdi. Okulda da 1.cilik alan sınıf için, sınıf annesi Esra Aygören Durgut'un organizatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte öğrenciler için pasta kesildi ve palyaço eşliğinde oyunlar oynandı. Her velinin de ayrı ayrı pastalar ve yemekler hazırlayıp katıldığı etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlenirken, velilerde kaynaşma fırsatı buldu.

Öğrenci velileri etkinlik için sınıf öğretmenine teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

Başarılı Öğrenciler Ödüllendirildi

Başarılı Öğrenciler Ödüllendirildi

Başarılı Öğrenciler Ödüllendirildi

Başarılı Öğrenciler Ödüllendirildi

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