Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: "Kılıçdaroğlu Zavallının Tekidir"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdardoğlu'nu sert bir dille eleştirerek "Kılıçdaroğlu, Türkiye ile muhalefet etmekle Tayyip...

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdardoğlu'nu sert bir dille eleştirerek "Kılıçdaroğlu, Türkiye ile muhalefet etmekle Tayyip Erdoğan ile muhalefet etmeyi karıştıran, uluslararası odaklar tarafından düğmeye basıldığında buradan ses veren zavallı bir adamın tekidir" dedi.

AK Parti Bursa İnegöl İlçe Teşkilatının 6. Olağan Genel Kurulu düzenlendi. AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Adem Demirel, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve İçişleri eski Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala'nın ardından kürsüye davet edilen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "16 yıl sonra bir kongreyi bile bu coşku ve heyecanla yapıyor olmak bizim kalbimizdeki dava ruhunu çok net bir şekilde yansıtan özelliğimiz. Bu coşku ve ruhu muhafaza etme 2023-2051 ve 2071'e gelecek nesillere aktarmak için çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bu dava için seçmeninden tutun, her nerede görev alırsa olun aramızdan ayrılanlara rahmet niyaz ediyorum. Bir parantez; Adem Demirel başkanıma açmayı borç biliyorum. Adem Demirel sakin bir güç, vakar bir şahsiyet, çalışmaktan başka bir şeyh düşünmeyen, kafasının arkasında plan proje olmayan bir kardeşimizdir. Huzurlarınızda Adem başkanımıza çok teşekkür ediyorum. O bizim için çok önemli. Kendisinin de ifade ettiği gibi bir konuda bundan sonra ki süreçte bizlerle beraber çalışmalarını sürdüreceği, bizim için çok önemli bir kazanım olacaktır" dedi.

"Bölgemiz adeta bir ateş çemberi"

Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Dünya konjektürü çok önemli bir süreçten geçiyor ve yaşamakta olduğumuz hususlar yeni bir tarihin yazıldığını, bölgemizden kilometrelerce uzakta masa başlarında hiçbir dert tasa taşımadığı için, buna rağmen çeşitli şeyler ile operasyon düzenleyerek buralara ayar vermek isteyenler var. Hemen şöyle etrafımız baktığımızda kan, gözyaşı ve savaş ama Türkiye'nin her türlü girişime rağmen, milletin bu tavrı edası ve düşüncesi bunlara müsaade etmedi. Türkiye'yi Suriye politikasına almak istediler, teslim almak istediler, Türkiye'yi de Balkanlaştırmak istediler. Milletimizin ufku ve inancı hiçbir zaman için bu olayla prim vermedi, Allah'ın izniyle bundan sonrada vermeyecek. Bölgemiz adeta bir ateş çemberi, bölgemizin hassasiyetlerini taşımaya birileri kasıtlı olarak cüret gösteriyor. Bölgemizde ısrarla bir ateşin ortasında bırakmak, çekişmenin içine sevk etmek istiyor. İşte Suriye, Kuzey Irak'ta ve Suriye'de yaşananlar. Libya, Tunus ve gönlümüzün mahsubu ve mağruru Kudüs. Hiçbir uluslararası metinde yer verilmediği halde bugün ne yazık ki bir devlet Kudüs'ü başkent ilan etme cüretini gösteriyor. Müslümanların sinir uçların dokunmak suretiyle onları provoke etmekten başka bir şey değildir. Kalbimin bir yarısı Mekke, bir yarısı Medine onun üzerinde bir tül Kudüs. Sadece İslamiyet için değil gerçekten müstesna bir yer. Bakınız, bugün Kudüs Peygamber Efendimizin miraca yükselişini tecelli ettiği bir yerdir. Bugün Kudüs, Hıristiyanlar içinde çok önemlidir. Böyle kutsiyet addettiğimiz bir yeri birileri masa başında alınan kararlar ile ateşin içine atmaya çalışıyor. Kudüs bizim gönlümüzün ta içinde yer alıyor, unuttukları bir şey var Kudüs Allah'ın da muhafazası altındadır."

Çavuşoğlu, "Ey İslam coğrafyası, koca koca devletler, altından petrol akan ülkeler, başınıza iki elinizin başın alın artık düşünün yeter, bir olalım diri olalım. Bunu yapmak zorundayız" ifadesini kullanarak sözlerine şöyle devam etti:

" Sayın Cumhurbaşkanımız feryat ediyor, dilinden dökünen sözler yüreğinden kopup gelenlerdir. Bugün, dün liderler ile temaslar kuruyor, bu olmaz diyor. Putin'le görüşüyor, Papa ile görüşüyor, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın başkanı olarak Arap ülkelerini toplamaya karar veriyor. Onun için bu kadrolara burada çok büyük bir görev düşüyor. Yapmış olduğunu görevi asla küçümsemeyin. Bugün burada oturmanız asla küçümsenecek bir olay değildir. Bugün liderimiz hoyratça karar alanlara karşı, durun dünya 5'ten büyüktür diyorsa sizleri arkasında hissettiği için bunu söylüyor. Türkiye hem tarih yazıyor, hem tarihi yaşıyor. Biz sıradan bir parti değiliz, bizim partimizin 2 bin yıllık kadim değerleri olan bir davadır. Davası olan insanların, nefsani duyguları olmaz. İşte İnegöl bunu yaşatıyor ve İnegöl'de bunu görüyoruz. İnegöl'e şükran sunuyoruz. Bölgede Türkiye güçlenmek zorundadır, Türkiye masanın bir köşesinde değil, masanın üstüne yumruğunu vurmalıdır. Bunu yapmak için güçlenmek durumundadır. Bizim liderimiz bunu yapıyor"

"Biz, parti olarak 2001 yılında ortaya çıkarken sıradan bir parti olarak ortay çıkmadık, milletimiz gibi düşünen, geleceğe onun gibi bakan bir liderin etrafında kenetlenerek bu yola çıktık" vurgusu yapan Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"İlk iktidara geldiğimiz andan itibaren bunlar gidici, dediler, bir şeyi unuttular oda milletin adamı olarak nitelendirdiğimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ben kefenimi giydim de bu yola çıktım" dedi. Biz çalıştık, didindik ve milletimiz bizim çalışmalarımızın karşılığını sandıkta gösterdi. 12 seçimdir milletin önüne gidiyoruz, yürü Tayyip Erdoğan ardında biz varız, diyor. Kapalı kapılar arkasında tuzak kuranlar hep yanıldılar hep kaybettiler. Eski geçmişte kaldı ama yeniyi kurarken geçmişten ders almazsak geleceği doğru kuramayız. 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimi gündeme geldiğinde bilgisayardan bizlere ayar vermeye çalışanları gördük. Bir şey vardı eskisinden farklı olan, şapkasını koltuğunun altına alıp kaçanlar yoktu. Bir devir değişti. 22 Temmuz'da bu millet bu cesaretin bir sonucu olarak sandıklarda yüzde 47 oy verdi. 2019'da mührümüzü sandığa tam olarak vurursak artık olmuyor diyecekler. 2008 yılında AYM ile irtica eğilimlerin odağı olmuş, dediler. Milletin hassasiyeti ve mefkuresidir. Gazete kupürleri üzerinden partiyi kapatmaya çalıştılar. Bu defa 2011 yılında tarz değiştirdiler."

"Senaryonun tamamen bir figüranıdır Kılıçdaroğlu"

Çavuşoğlu, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na da sert eleştirilerde bulunarak "Uluslararası vesayet odakları ile başarmaya çalıştılar. Kendilerine bir işbirlikçi buldular. 2011 yılında CHP Genel Başkanı'nı kirli bir kaset tezgahıyla bugün ki figüranlık görünümü çok iyi yapan Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin başına getirdiler. Uluslararası yazılan senaryonun tamamen bir figüranıdır Kılıçdaroğlu. Türkiye ile muhalefet etmekle Tayyip Erdoğan ile muhalefet etmeyi karıştıran, uluslararası odaklar tarafından düğmeye basıldığında buradan ses veren zavallı bir adamın tekidir Kılıçdaroğlu. 2013'te ağaç arkasına gerçek hükümeti devirmeye çalıştılar millet fırsat vermediler. Yapmadıkları çirkeflik kalmadı. Ama 30 Mart seçimlerinde millet kitleler halinde sokaklara çıkarak Cumhurbaşkanının etrafında kenetlendi ve onlara cevap verdi. Bitmez bunların tuzakları. Çanakkale Belediye Başkanı HDP barajı geçince pilav ayran dağıttı. 2015 yılında Temmuz ayında güneydoğu Anadolu bölgesinde kendileri için bir kurtarılmış bölgeler oluşturmak adıyla teröristlerin karşısında şehit olanlara rağmen CHP kendisi bir heyet gönderdi ve cevabı devlet katliam yapıyor oluyor oldu. Biz bunları CHP'li kardeşlerimize anlatmayacak mıyız? Son olarak 15 Temmuz gecesi tankı ile bu ülkeyi savunmuş için verilen silahları bu ülkeyi bölmeye ve işgale giriştiler. Ama bu millet fırsat vermedi. Milleti tanıdılar" diye konuştu.

Yeni Başkan Mustafa Ersan

Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimde Mustafa Ersan, AK Parti İnegöl ilçe Başkanlığı görevine getirilirken, yeni yönetim kurulu Ahmet Ünal, Ali Toprak, Arzu Keskin, Bilal Bayrak, Cihan Sevinç, Derya Uysal, Erkan Taşdemir, Fahrettin Erdoğan, Fatih Aydoğan, Harun Ergün, İsmail Biricik, Mehmet Işıklar, Mehmet Yıldırım, Melih Ateş, Mevlüt Durak, Mustafa Durmuş, Osman Yılmaz, Ömer Semiz, Özgen Kurşun, Recep Göze, Semih Şeherli, Suna Dardağan Demir, Şeyma Toprak ve Zübeyde Yakşe'ten oluştu.