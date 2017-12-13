Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Bu bir ülkenin başkentini tanımak anlamına gelmiyor, sadece o ülkenin Dışişleri Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığımız...

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Bu bir ülkenin başkentini tanımak anlamına gelmiyor, sadece o ülkenin Dışişleri Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığımız bir anlaşma teati ettiyse, onların Dışişleri Bakanlığı Kudüs'te olduğu için Kudüs yazılıyor. Tanıma anlamına gelmez" dedi.

Işık, TBMM Genel Kurulu'nda Türkiye ile İsrail arasında imzalanan anlaşmada İsrail'in başkenti Kudüs olarak imza edildiğine cevap verdi. Işık, şunları kaydetti:

"Bir ülkenin Dışişleri Bakanlığı nerede ise, anlaşmalar iki taraflı imzalanıyorsa, orada imzalanıyor. Sadece 1995'te Sayın Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanı olduğu dönemde değil, mesela merhum Erdal İnönü'nün Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde de, Kudüs'te yapılan anlaşma şu anda arşivlerde var. Bu bir ülkenin başkentini tanımak anlamına gelmiyor, sadece o ülkenin Dışişleri Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığımız bir anlaşma teati ettiyse, onların Dışişleri Bakanlığı Kudüs'te olduğu için Kudüs yazılıyor. Tanıma anlamına gelmez" dedi.