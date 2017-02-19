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Başbakan Yıldırım, Münih’te Barzani İle Görüştü

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Başbakan Yıldırım, Münih’te Barzani İle Görüştü
Başbakan Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

Başbakan Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da temaslarına devam ediyor. Yıldırım, bugün temasları kapsamında IKBY Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi. Münih'te gerçekleştirilen görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik de hazır bulundu.

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