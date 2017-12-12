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Başbakan Yıldırım’ın Tacikistan Başbakanı Rasulzoda İle Görüşmesi

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Başbakan Yıldırım’ın Tacikistan Başbakanı Rasulzoda İle Görüşmesi
Başbakan Binali Yıldırım'ın Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda ile görüşmesinde Kudüs'ün yanı sıra ikili ilişkilerin ele alındığı bildirildi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda ile görüşmesinde Kudüs'ün yanı sıra ikili ilişkilerin ele alındığı bildirildi.

Başbakan Binali Yıldırım ile Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda arasında yapılan görüşmeye ilişkin Başbakanlıktan açıklama yapıldı. Başbakan Binali Yıldırım'ın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere Türkiye'ye gelen Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Görüşmede, Kudüs'ün statüsü ve Olağanüstü İİT Zirvesi üzerinde durulmuş, ikili konular da ele alınmıştır. Bu çerçevede Tacikistan'ın 15 Temmuz sonrasında ülkemizle sergilediği işbirliği için teşekkür edilmiş; ikili ilişkilerimizin her alanda daha da güçlendirilmesi yönündeki irademiz dile getirilmiş ve son yıllarda azalma eğilimi gösteren ikili ticaret hacmimizin 1 milyar dolar seviyesine çıkarılması hedefi vurgulanmıştır" denildi.

Konuk Başbakanın ise Kudüs konusunda Türkiye'nin aldığı inisiyatifin isabetine işaret ettiği aktarılan açıklamada, ikili ilişkiler bağlamında FETÖ konusunda ülkemizin yanında olmaya devam edeceklerini, iki ülke ilişkilerinin gerçek potansiyeline ulaşması için gerekeni yapmaya hazır olduklarını ifade ettiği aktarıldı.

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