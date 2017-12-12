Başkan Babaş: "Haksız Alacağımız Bu Puan, Hem Şehrimize Hem De Kulübümüze Yakışmazdı"

Kastamonuspor 1966 Spor Kulübü Başkanı Metahan Babaş, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü oynanan Bucaspor maçında, oyuncusuna kendi kalelerine gol...

Kastamonuspor 1966 Spor Kulübü Başkanı Metahan Babaş, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü oynanan Bucaspor maçında, oyuncusuna kendi kalelerine gol atması yönünde talimat verdiğini belirterek, bu şekilde alınacak puanın hem şehirlerine hem de kulüplerine yakışmayacağını kaydetti.

Pazar günü TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynana Bucaspor-Kastamonuspor 1966 karşılaşmasında 88. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrasında açıklamalarda bulunan Kastamonuspor 1966 Kulüp Başkanı Metehan Babaş, "Hafta sonu İzmir'de bizim için de büyük önem taşıyan bir maç oynadık. Temposu yüksek, hararetli bir maç oynadık. Maçın 88. dakikasında bizim futbolcumuz, girdiği ikili bir mücadelede yerde kaldı. Karşı takımın futbolcusu da topu taca atarak centilmenlik örneği gösterdi ve futbolcumuzun sağlık müdahalesinden sonra tekrar hakem oyunun başlaması yönünde kararını verdi. Bizim futbolcumuz, orada ya hatayla ya da telaşla maçın içerisinde bunlar olabilir, kaleciye göndermesi gerekirken sert bir şekilde topa vurdu ve gol oldu. Maç kuralları gereği fair-play kurallarına aykırı bir durum olmasına rağmen hakem golü verdi. Burada fair-playe aykırı bir davranış sergilendi" dedi.

Yaşanan anlaşmazlığın düzeltilmesi gerektiğini belirten Babaş, "Karşılaşma durmuştu. Biz de aşağıya inerek oyuncularımızla, teknik yönetimimizle, teknik direktörümüzle, yönetim kurulumuzla bir karar aldık. Biz, kulüp yönetiminde bu yıl 4. yıl oluyor. Bu golün fair-play kurallarına uygun olmadığının kararını verdik. Bu golün geri hakemin iptal etme gibi bir durumu kesinlikle söz konusu değil. Bizde, futbolcumuzdan kendi kalesine gol atarak hatasını telafi etmesini istedik. Hatalı da olsa skor 1-1'e gelmişti. Bakıldığı zaman burada belki de bir puan alınabiliyordu ama bu bir puanı biz, haksız bir şekilde alacağımız bir puana kulüp olarak kesinlikle ne ihtiyacımız var, bu bizim hakkımız olmayan bir puan olurdu. Bizde bunun gereğini yaptık. Bizler, burada bur kulüp olarak duruş sergiledik. Tabii ki play-off hattına yaklaşmamız için ihtiyacımız olan bir puandır. Ama bizim böyle puan ya da puanlara ihtiyacımız kesinlikle yok. Biz de orada yapılması gerekeni kulübümüz adına, şehrimizin prestiji adına bu sorumluluğu alarak bu şekilde bir talimatımız oldu. Biz, maçın gidişatını doğrusunu yaparak oyunun devam etmesine karar verdik" diye konuştu.

İzmir'den puan ya da puanlarla dönülmesini gönüllerinin istediğini fakat bunun sahada mücadele ederek hakkıyla alınması gerektiğine inandıklarını söyleyen Kulüp Başkanı Metehan Babaş, şöyle konuştu:

"Hakkımızla puan ya da puanlar almak isteriz. Haksız bir puana razı olmayız. Bu konuda bizlere olumlu dönüşler oldu. Kastamonuspor'un fair-play adına yaptığı bu davranışın bütün kulüplere örnek olmasını isteriz. Şehrimiz adına yapılan bu hareketi taktir ettiler. Dolayısıyla bizler, Süper Lig hedefi koymuş bir kulübüz. Süper Lig hedefi koymuş bir kulübün bu tür basit hareketlerden dolayı önüne engel çıkarılmasına tahammül edemeyiz. Onun için yapılması gereken buydu, biz de vicdanımız rahat bir şekilde hem hedefimiz olan Süper Lig'i kovalayacağız hem de tesisleşme yönünden kendimizi geliştireceğiz. Kastamonuspor, artık tercih edilen bir kulüp haline geldi. Bazı kulüplerin ekonomik sıkıntılar çektiğini ve zor durumda olduklarını görüyoruz. Bizler de sürdürülebilir olması için elimizden geleni yapıyoruz"