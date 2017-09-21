Başkan Çiftçi Öğrencilerle Buluştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Başbakan Binali Yıldırım'ın 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı açılışını yaptığı Hacı...

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Başbakan Binali Yıldırım'ın 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı açılışını yaptığı Hacı Abdurrahman Özdemir Orta Okulunu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu. Başkan Çiftçi, öğrencilere derslerine iyi çalışmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın eğitim yılı açılışını yaptığı okulu ziyaret eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, öğrencilerle buluştu. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çiftçi, öğrencilerle bol bol fotoğraf çektirdi. Belediye görevlileri tarafından öğrencilere küçük prens ve beyaz zambaklar ülkesi adlı hikaye kitabı dağıtıldı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Çiftçi öğrencilerle sohbet ederek onlara derslerine iyi çalışmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

"İyi bir gelecek için derslerinize iyi çalışın"

Başkan Çiftçi, iyi bir gelecek için öğrencilere iyi çalışmaları yönünde tavsiyelerde bulunarak, "Okuldaki siz kardeşlerimizi ziyaret etmek için buraya geldik. Burada çok güzel hizmetler yaptık. Güzel bir eğitim ve öğretim yılına girdik. Sınav olsun yada olmasın muhakkak kendinizi geliştirmeniz lazım. İyi okumanız ve öğretmenlerinizi iyi dinlemeniz lazım. Derslerinize iyi çalışmanız lazım ve yarın önünüzde iyi bir gelecek var, bunu bu şekilde kullanmanız lazım" şeklinde konuştu.