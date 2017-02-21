Başkan Deniz’den Mimar Sinan Orta Okuluna Ziyaret

Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz Adıyaman Mimar Sinan Ortaokulunu ziyaret etti.
Başkan Deniz ve yönetim kurulu üyeleri Mimar Sinan Ortaokulu Mehmet Sait Durmuş'u makamında ziyaret ederek okul hakkında bilgiler aldılar.
Sıcak sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Başkan Ali Deniz, okul hakkında bilgiler aldıktan sonra okulda görev yapan öğretmenlere sendikal çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Başkan Deniz daha sonra okulda göreve yeni başlayan Müdür Yardımcısı Ramazan Ünal'a yeni görevinde başarılar dilediler.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.