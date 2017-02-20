Başkan Gökçek’ten, Chp’li Çıray’ın İddialarına Cevap

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP Milletvekili Aytun Çıray'ın Sözcü Gazetesi'nde ileri sürdüğü iddialara Twitter'dan cevap vererek, "CHP...

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP Milletvekili Aytun Çıray'ın Sözcü Gazetesi'nde ileri sürdüğü iddialara Twitter'dan cevap vererek, "CHP hakkında FETÖ-CHP ilişkileri kitabım çıkmak üzere. CHP'yi bir telaş aldı ki sormayın" dedi.

Gökçek, gazetede yayınlanan fotoğrafın FETÖ'cülar tarafından Aytun Çıray'a verildiğini bildirerek, bunun Aytun Çıray ile FETÖ'cüların ilişki içinde olduğunun bir kanıtı olduğunu da belirtti. Başkan Gökçek, CHP'li Çıray'ın bugün gazetede öne sürdüğü iddialarla ilgili yaptığı açıklamasında, daha önce Aytun Çıray ile ilgili söylemlerini hatırlattı. Gökçek, takipçileriyle bugün paylaştığı tweet'inde şunları yazdı: "Ben Kılıçdaroğlu, Sezgin Tanrıkulu ve Aytun Çıray'ın ABD'de FETÖ'cülerin Türk Amerikan Derneği'ni (TAA) ziyaret ettiğini söylemiştim. Bu iki milletvekilinin darbe komisyonunda yer aldığını söylemiştim. Ve "FETÖ'cülarla bu kadar iç içe olan bu CHP milletvekilleri özel mi seçildi?" diye sormuştum. CHP Milletvekili Aytun Çıray'ı bu ifadelerim üzerine bir telaş aldı ki sormayın, "Ben Kılıçdaroğlu ile oraya gitmedim. Melih iftira atıyor" diyerek ağlamaya başladı."

Milletvekili Çıray'ın daha önce TAA'yı ziyaret ettiği yönündeki gazetede yer alan fotoğraflı kupür haberini de takipçileri ile paylaşan Başkan Gökçek, tweetinde şunları da kaydetti: "Aytun, Melih iftira atmaz. İşte Hürriyet Gazetesi'nde senin de ziyarette yer aldığına dair haber. Peki o haberi niye tekzip etmedin? Sevgili Çıray, TAA resmen seni harcamış. Bunlara "bana iftira attınız" diyerek dava açsana."

"Bu fotoğrafları nerden buldun?"

Çıray'ın, kendisine ait TAA ziyareti fotoğraflarını da Sözcü Gazetesi'yle paylaştığını ve bu gazetede de yer aldığını ifade eden Gökçek, "Bugün Sözcü gazetesi benim de aynı derneği ziyaret ettiğime dair haberi manşetten vermiş. Altında da Aytun Çıray'ın sevindirik ifadeleri. Şimdi şapa oturdun Aytun Çıray. Bu fotoğrafları nerden buldun? Tabi ki TAA derneğinden. Yani bu FETÖ'yla yakın ilişkilerinin itirafıdır" dedi.

Başkan Gökçek, internette çıkan "Kaset soruşturmasında iki eski polis tutuklandı" başlıklı bir haberi paylaşarak, konuyla ilgili şu tweetleri attı: "Bakın sevindirikler. Ben hiçbir zaman geçmişte FETÖ'cülerle ilişkilerimi inkar etmedim ki, mal bulmuş gibi bu fotoğraflara sarılıyorsunuz. Biz FETÖ'cülerın ihanetini anladığımız andan itibaren FETÖ'cülerle mücadeleyi kendimize şiar edindik. Alçaklıklarını, hainliklerini anlattık. Siz CHP'ler ise FETÖ'nün ihaneti ortaya çıkmasına rağmen hala onları savunabiliyorsunuz. Hala içinizde FETÖ'cüler var. Çok yakında piyasaya çıkacak "FETÖ - CHP İlişkileri" isimli kitabımda bütün bu ilişkileri tek tek belgeleri ile açıklayacağım. Bak Aytun Çıray. Sana bir teklifim var, ben FETÖ'ye, "şerefsiz, vatan haini, katil, kasetçi, soyguncu" diyorum. Hadi sen de desene. Onurlu davranış nedir? Bir şantajcının şantajı ortaya çıktığında karşı tavır almaktır. Kasetçiler yakalandı. Kılınız kıpırdamadı. Karşı çıkamazsınız. Çünkü km bilir bu FETÖ'cülerin elinde kimler hakkında hangi belge ve kasetler var. Size gelince Sözcü Gazetesi ve diğer internet siteleri, ben FETÖ'ye şerefsiz, şantajcı, kasetçi, vatan haini diyorum. Anlamazsınız, ya da "duymazları" oynarsınız. Çünkü ya FETÖ'cüsünüz ya da FETÖ'den korkarsınız. Tatlı su gazetecileri."