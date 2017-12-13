Başkan Gürkan Hayat Vakfını Ziyaret Etti

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sivil toplum kuruluşlarına yönelik yaptığı ziyaretler kapsamında Hayat Vakfı Malatya Şubesi'ni ziyaret...

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sivil toplum kuruluşlarına yönelik yaptığı ziyaretler kapsamında Hayat Vakfı Malatya Şubesi'ni ziyaret etti. Başkan Gürkan, Hayat Vakfı Malatya Şubesinin önemli faaliyetlere imza attığını söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaretlerini sürdüren Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bu kapsamda Hayat Vakfı Malatya Şube Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Selim Özkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Gürkan, Hayat Vakfı Malatya Şubesinin faaliyetlerini yakından takip ettiklerini belirterek, "Sivil toplum örgütleri ziyaretleri çerçevesinde bugün de Hayat Vakfını ziyaret ettik. Hayat Vakfı Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerini kutluyor, tebrik ediyorum. Çalışmalarını yakından takip ediyorum. Bizim yönetim anlayışımızda katılımcı belediyecilik çerçevesi içerisinde sivil toplum örgütleri olsun, meslek kuruluşları olsun, sendikalar olsun, kanaat ve yerel önderlerimiz olsun, bunlarla yol haritamızın ve yön pusulamızın oluşmasında ortak istişare sonucunda belirliyoruz. Hayat Vakfı da bu konuda bize katkı sunan değerli vakıflarımızdan birisidir. Kuruluş amacı da toplumdaki birlik, beraberliğin, tesanüt duygusunun ve kucaklaşma olgusunun temayüz etmesidir. Bu anlamda toplumdaki birlik beraberliğin oluşmasında gösterdiği çabalardan dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Ülkemizde de son günlerde birlik, beraberliğin bu kadar önemli olduğu bir dönemde, böyle bir vakfın bu gayret ve çabası takdire şayandır. Burayı ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Hayat Vakfı Malatya Şube Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Selim Özkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başkanımızın vakfımızı ziyaretinden dolayı büyük mutluluk duyduk. Battalgazi Belediyemizde ilimizin büyük metropol belediyelerinden birisi. Bizim vakıf binamızın bağlı bulunduğu ilçe belediyemiz. Bizler 1998 yılından beri Malatya'da faaliyet gösteriyoruz. Değerli başkanımızın ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Ziyaretlerinin tekrarlarını bekliyoruz" diye konuştu.