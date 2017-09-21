Başkan Haluk Alıcık, Dünya Alzheimer Günü’nü Unutmadı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Alzheimer, karmaşık bir hastalıktır ancak erken teşhisle belirtileri bir süreliğine geciktirilebilir, hatta iyileştirilebilir"...

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Alzheimer, karmaşık bir hastalıktır ancak erken teşhisle belirtileri bir süreliğine geciktirilebilir, hatta iyileştirilebilir" dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Dünya Alzheimer Günü" münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Alzheimer hastalığının önemli bir unutkanlık hastalığı olduğuna dikkat çekerek, bu hastalığın hasta yakınları için de zor bir süreç olduğunu kaydeden Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Tüm dünyada olduğu gibi Nazilli'de de Alzheimer hastalarının sayısının artmakta olduğunu ve bu hastalığın karmaşık olması nedeniyle tedaviye yönelik çok sayıda özel profesyonel sağlık uzmanlarına ihtiyaç duyulduğunu da belirtti. Başkan Alıcık, Nazilli Belediyesi olarak Nazilli'de hastalığın tedavisi için yapılan çalışmalara ve sağlıklı yaşlanmaya büyük önem verdiklerini ifade etti. Alzheimer hastalığının ilerleyici ve geri dönüşsüz olduğunu ancak, erken teşhisle belirtileri bir süreliğine geciktirilebilir, hatta iyileştirilebilir bir hastalık olduğunu söyleyerek, tüm hastalıklarda olduğu gibi Alzheimer hastalığında da erken teşhisin önemine değindi.

Başkan Alıcık Alzheimer hastalığı hakkında, "ilerleyici ve geri dönüşsüzdür ancak erken teşhisle belirtileri bir süreliğine geciktirilebilir, hatta iyileştirilebilir. Birinci nedeni bilinmemekle birlikte artırıcı ve azaltıcı faktörler var. Yaş, Alzheimer için temel risk faktörünü oluşturuyor. 65 yaş öncesinde nadir olarak ortaya çıkan hastalık, 90 yaşında 1000 kişiden 65'inde görülüyor. Alzheimer, eğitim durumu ve ekonomik kazanç durumu düşük kişilerde iki kat daha fazla görülüyor. Depresyon ve geçmişte kafa travması öyküsü varlığı artırıcı bir risk faktörü olabiliyor. Kadınların uzun yaşamalarıyla ilgili olarak risk faktörü artabiliyor. Alzheimer'i azaltıcı faktörler arasında eğitim ve yüksek sosyoekonomik konum sayılabilir" dedi.

Alzheimer hastalığı için yapılan hiçbir faaliyetin abartma olarak kabul edilemeyeceğini ve bu hastalıkta geri döndürmenin mümkün olamayacağını ancak yavaşlatmanın ancak elimizde olduğunu ifade eden Alıcık; "Toplum bilgilendirilmeli ve bilinçlendirilmelidir. Bu hastalığa ilişkin bilincin artması ve erken dönemde, hastanın günlük yaşamıyla ilgili düzenlemeler, hasta bakımı ve ilaçlardan oluşan tedaviye başlanması, gerek hasta ve hasta yakınlarının yaşamlarının daha kolaylaşmasına gerekse bu hastalığın topluma getirdiği yüklerin azaltılmasına yardımcı olacaktır. Bunun en önemli basamaklarından birisi toplum, doktorlar, hastalar, hasta yakınları ve hasta/meslek örgütleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesidir" şeklinde konuştu.