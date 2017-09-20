Başkan Karamehmetoğlu Kullanılacak Yakıtlarla İlgili Tavsiyelerde Bulundu

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, yaklaşan kış mevsimi öncesi ısınma amaçlı kullanılacak yakıtlarla ilgili uyarı ve tavsiyelerde...

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, yaklaşan kış mevsimi öncesi ısınma amaçlı kullanılacak yakıtlarla ilgili uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, kış aylarının yaklaşması üzerine kömür alacak vatandaşlara ve kömür satışı yapacak firmalara uyarılarda bulunurken, baca temizliği ve yakılmaması gereken maddelerle ilgili bilgiler verdi. Kömür alacak vatandaşların kullanacakları yakıtın standartlara uygunluğunu kontrol etmeleri gerektiğini söyleyen Karamehmetoğlu, "Kömür satın almak isteyen tüketiciler kömürlerini izin belgesi bulunan pazarlamacı ve üreticilerden almalı, satın aldıkları kömürlerin soba veya kaloriferde verimli yakılmasına ilişkin bilgileri içeren yakma kılavuzunu satıcılardan talep etmeliler. Ayrıca il sınırlarımız içerisinde açık kömür satışı yapmak ve herhangi bir kömür satıcısının satış yaptığı yerde torbalama yapması yasaktır. Vatandaşlarımızdan açık veya torbalanmış kömür satan yerleri 291 22 32 nolu hatta veya ALO 153 Çözüm Masası'na bildirmelerini rica ediyoruz" diye konuştu.

"Valilikten belge alınmalı"

Kömür satışı yapacak firmaların öncelikle Sakarya Valiliği'nden "Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi" almak zorunda olduklarını vurgulayan Karamehmetoğlu, "Bu belgeyi almayan, deposunda valilikten alınmış "Kömür Satış İzin Belgesi" olmayan, üretici/ithalatçıya ait veya belgesiz/yanlış ve yanıltıcı belge düzenleyerek torbalı kömür ya da açık kömür sattığı tespit edilen işletmelere idari para cezası uygulanacak, katı yakıt satışları durdurulacaktır. Satıcıların ayrıca ithalatçılar tarafından kendilerine gönderilen kömürle birlikte gelen "Menşei Denetim Belgesi'ni denetimde ibra etmek üzere saklamaları, bu belge olmadan kömür kabul etmemeleri gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"Baca temizliğine dikkat"

Baca temizliği ile ilgili de bilgiler veren Karamehmetoğlu, "Soba, kombi ve şofben zehirlenme vakalarının genel olarak kış aylarında meydana geldiğini görüyoruz. Bu da bize zehirlenmelerin kış aylarında ısınma kaynaklı olduğunu gösteriyor. Bacalar yılda en az bir defa temizlenmeli. Temizlenmemiş ve doğru kurulmamış bacalardan dolayı özellikle rüzgarlı havalarda baca tepmesi dediğimiz olaylar sıklıkla yaşanmaktadır. Bacalar temizlenmediği ve sobalar, şofbenler ve kombiler tekniğine uygun şekilde kurulmadığı zaman kömür, odun, doğalgaz, LPG, karosen, gaz yağı gibi yakıtlar eksik ve verimsiz yanmaktadır. Eksik yanma sonucu oluşan gazlar ve partikül maddeler bacaya yapışarak tıkanmalara neden olmaktadır. Böylece her yıl onlarca kişi evlerinde zehirlenmekte, hayatlarını kaybetmektedirler. Baca temizliği için en uygun zaman Eylül ve Ekim aylarıdır. Sobada lastik, plastik, boya, petrokok, araba lastiği, asfalt ve tıbbi atık gibi çöpler yakılmamalıdır. Yanmakta olan sobaya yakmak suretiyle çöp kesinlikle atılmamalıdır. Bu tür maddeler sobada yakıldığı zaman çok zararlı ve kirletici gazlar oluşur. Baca temizliği konusunda apartman yöneticilikleri veya konutlarında ikamet eden vatandaşlarımız belediyemize de başvuruda bulunabilirler. Vatandaşlarımızdan ricamız bilinçsiz bir şekilde tek başlarına bu işlemi yapmamaları yönündedir" dedi.