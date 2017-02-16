Başkan Şahin'e anlamlı hediye

Bafra İnsani Yardım Derneği’ne mülteciler ve yardıma muhtaç aileler için yapılan faaliyetlere Bafra Belediyesi’nin verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Zihni Şahin’e plaket takdim edildi

Bafra İnsani Yardım Derneği Dernek Başkanı İlyas Altuntaş ve yönetim kurulu üyeleri, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin'i makamında ziyaret etti. Dernek yönetimi desteklerinden dolayı Başkan Şahin'e plaket takdim etti.

Başkan Şahin, "Bafralı hemşerilerim hayırseverlik konusunda her zaman kendini ortaya koymuş ve en yüksek düzeyde katılımlar yapmıştır. Bunu Ramazan ayında gıda yardımlarına, aşevleri yardımlarında ve iftarlarda daima gördük. İnsanlarımız toplumsal dayanışmada yıl içinde de gereğini yapmakta ve ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaktadırlar. Bu konularda hemşerilerimle sürekli temas halinde olduk. Birlikte çalışmalar yürüttük. Bafralı hemşerilerim dünyanın her yerinde ki mazlum insanlara da elini uzatmaktadır" dedi.

Plaketi Dernek Başkanı İlyas Altuntaş verdi. Ziyarette ayrıca derneğin gönüllü üyeleri Ahmet Şenel, Süleyman Özcan ve Recep Dokgöz’de hazır bulundu.