  • BIST 88.187
  • Altın 145,958
  • Dolar 3,6701
  • Euro 3,9123
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -3 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya -1 °C
  • Rize 1 °C
  • Trabzon 0 °C

Başkan Şahin'e anlamlı hediye

»
Başkan Şahin'e anlamlı hediye
Bafra İnsani Yardım Derneği’ne mülteciler ve yardıma muhtaç aileler için yapılan faaliyetlere Bafra Belediyesi’nin verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Zihni Şahin’e plaket takdim edildi

Bafra İnsani Yardım Derneği Dernek Başkanı İlyas Altuntaş ve yönetim kurulu üyeleri, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin'i makamında ziyaret etti. Dernek yönetimi desteklerinden dolayı Başkan Şahin'e plaket takdim etti.

Başkan Şahin, "Bafralı hemşerilerim hayırseverlik konusunda her zaman kendini ortaya koymuş ve en yüksek düzeyde katılımlar yapmıştır. Bunu Ramazan ayında gıda yardımlarına, aşevleri yardımlarında ve iftarlarda daima gördük. İnsanlarımız toplumsal dayanışmada yıl içinde de gereğini yapmakta ve ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaktadırlar. Bu konularda hemşerilerimle sürekli temas halinde olduk. Birlikte çalışmalar yürüttük. Bafralı hemşerilerim dünyanın her yerinde ki mazlum insanlara da elini uzatmaktadır" dedi.

Plaketi Dernek Başkanı İlyas Altuntaş verdi. Ziyarette ayrıca derneğin gönüllü üyeleri Ahmet Şenel, Süleyman Özcan ve Recep Dokgöz’de hazır bulundu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İki mahalleye kentsel dönüşüm15 Şubat 2017 Çarşamba 09:00
  • Mahalle kayıyor önlem alan yok15 Şubat 2017 Çarşamba 08:00
  • Kavak'ta yol seferberliği14 Şubat 2017 Salı 19:13
  • Ortak akıl başarı getiriyor!14 Şubat 2017 Salı 19:11
  • Havza'da bozulan yollar bakıma alınacak14 Şubat 2017 Salı 19:05
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...14 Şubat 2017 Salı 10:00
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen 'O BORU PATLADI'13 Şubat 2017 Pazartesi 18:56
  • Editör: 'Müdür bey, haberiniz ola'13 Şubat 2017 Pazartesi 18:49
  • GAZ KABUSUNA SORUŞTURMA13 Şubat 2017 Pazartesi 09:00
  • Salıpazarı'nda yol çalışmasına hız verildi12 Şubat 2017 Pazar 19:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti