Başkan Togar: “Halkımıza Kalbimiz Ve Makamlarımız Her Zaman Açık"

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, her hafta pazartesi günü çözüm merkezinde düzenlenen halk gününde vatandaşların taleplerini dinlemeye devam ediyor.

Halk günlerinde vatandaşların istek, talep ve şikayetlerini dinledikten sonra çözümü için çalıştıklarını ifade eden Başkan Hasan Togar, "Halkımızın talepleri görüşmeleri bizler için çok önemli. Bugün ilçemizin hizmetlerle buluşmasında en büyük pay bizlere bu görevi layık gören vatandaşlarımızdır. Halkımız ile her zaman her yerde bir araya gelmemizde yeni fikirler, yeni projeler ortaya çıkıyor. İlçemizdeki her yaştan vatandaşımızın görüşü, bakış acısı ve talepleri bizi hizmetin en iyisini ve en kalitelisini yapmaya sevk ediyor. 50 bin nüfuslu ilçemizin değişimi ve gelişimi hizmet kalitesinin daha da artmasında öncü oluyor. Bölgenin en hızlı büyüyen ilçeleri arasında ilk sıralarda bulunan Tekkeköy yeniliklere açık tavrıyla artık her yönden kendini aştı. Biz de ilçemize ve halkımıza yakışan projeleri çalışmaları kat kat artırarak gücümüzün kaynağı vatandaşlarımız ile buluşturuyoruz. Halk günleri bizlerin vatandaşlarımız ile bir anlamda dertleştiğimiz her türlü konuyu ortaya koyduğumuz önemli zamanlardır. Tüm vatandaşlarımıza kalbimiz, makamlarımız her zaman açık. Ama halk günlerimiz aramızdaki birlik ve beraberliğin ortak akılla hizmete dönüştüğü güzel fikirlerin ortaya konulduğu, sorunların birlikte çözüldüğü günlerdir. Her hafta pazartesi günü çözüm merkezimizde vatandaşlarımız ile halk günümüzde buluşmaya ve onların taleplerini, şikayetlerini dinleyip çözüme kavuşturmaya devam edeceğiz" dedi.