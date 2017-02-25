Başkan Tok, Milletvekili Usta’yı Ağırladı

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "28 Şubat'ta Aslında Ne Oldu?" başlıklı konferans için İlkadım'a gelen AK Parti Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin...

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "28 Şubat'ta Aslında Ne Oldu?" başlıklı konferans için İlkadım'a gelen AK Parti Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta'yı Acem Tekkesi ve Sohbet Evi'nde ağırladı.

İlkadım Belediyesi tarafından düzenlenen konferans için gelen AK Parti Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta'yı ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Tok, "Kurtuluş meşalesinin yakıldığı İlkadım ilçesinde sizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Hep birlikte yaşamış olduğumuz zor zamanları büyük bir kararlılık ve dirayetle geçmemizde özellikle kadınlarımıza öncülük etmenizden ve bu tecrübelerinizi paylaşarak örnek olmanızdan dolayı teşekkür ederim" dedi.

Başkan Tok ardından, AK Parti referandum çalışmaları tanıtım toplantısına katılmak için Ankara'ya hareket etti.

İlkadım Belediyesi ve İlkadım Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından "Postmodern Darbenin Mücadeleci Kadınları-28 Şubat'ta aslında ne oldu?" konulu program düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda tıp fakültesinde öğrenciyken başörtüsü yasağı nedeniyle aldığı disiplin cezasının insan hakları ihlali olduğu gerekçesiyle AİHM'ne taşıyan ilk kadın olan ve bugün AK Parti Konya Milletvekili olan Dr. Leyla Şahin Usta yaşadığı zorlu süreci anlattı. Büyük ilgi ile dinlenen konferansa İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Çınkıl, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un eşi Hatice Tok ve kızı Büşra Tok, AK Parti İlkadım Kadın Kolları Başkanı Halime Kesmen, İlkadım Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Halise Mutlu, HANDER Başkan Yardımcısı Hamdiye Katipoğlu, Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şube Başkanı Aynur Yiğit, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Memleket hasretiyle yanarak okumak zorunda kaldık"

28 Şubat öncesinde başörtülü kadınların eğitimlerinin engellendiğini hatırlatan Milletvekili Usta, "O dönemde bizler eğitimlerimizi tamamlayabilmek için yurt dışına gitmek zorunda kaldık. Memleket hasretiyle yanarak okumak zorunda kaldık. Ancak hiç bir zaman pes etmedik ve dimdik ayakta durduk. Bugün eski Türkiye'yi görmeyenler ya da görmek istemeyenler bugüne ne zorluklar ve ne uğraşlar sonucu gelindiğini göremeyebilir ve göz ardı edebilirler" diye konuştu.

"Mutlu bir toplum için kadın hakları çok önemlidir"

Konferans öncesi İlkadım Belediyesi Ihlamur Cafe ve Restaurant'ta kadın dernek ve örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelen AK Parti Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta kadının toplumdaki değerini vurgulayarak, "Bir toplumun gelişmiş medeniyetler arasına girebilmesi için kadının önemi çok büyüktür. İyi insan olmanın topluma faydalı bireyler yetiştirmenin temeli ailede başlar ve toplumun her katmanına genişleyerek yayılır. Bu nedenle kadınlarımıza çocuklarımızı yetiştirmede ve faydalı bireyler olmalarını sağlamada büyük görevler düşüyor" ifadelerini kullandı.