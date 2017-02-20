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Başkan Yemenici, İşçilerle Kahvaltı Yaptı

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Başkan Yemenici, İşçilerle Kahvaltı Yaptı
Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarıyla birlikte Hüseyin Yanmaz kapalı Pazar yerinde bir kahvaltı...

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarıyla birlikte Hüseyin Yanmaz kapalı Pazar yerinde bir kahvaltı yaptı.

Son dönemde ilçe merkezinde bulunan tüm mahalle ve sokak araları kadar, Akçakoca köylerinde de temizlik işlerini başarıyla yürüten belediye personelini tebrik etmek ve motivasyonlarını artırmak amacıyla yapılan kahvaltıda, Başkan Yemenici'ye başkan yardımcıları Suat Madenci ve Ali Direk de eşlik etti.

Kapalı Pazar yeri içerisinde birim amirleri ve çalışkan temizlik personeliyle birlikte kahvaltı yaptıktan sonra, basın mensuplarına bir açıklama yapan Başkan Yemenici, Yaz sezonuna girmeden önce sahada çalışan temizlik ve fen işleri personelini hem sayı hem de araç ve ekipman açısından arttırdıklarını söyledi. Daha önceden sadece şehrin görülen yerlerinde temizlik yapıldığını, şimdi ise her mahalle ve her sokakta mıntıka temizliği yapıldığını ifade eden Yemenici, hem fedakar hem de cefakar olan temizlik işleri personelinin işini layıkıyla yapmasına rağmen, vatandaşların çöp veya molozları olduğunda, onları sağa sola dökmek yerine, belediye personeline haber verdiklerinde ücretsiz olarak alınacağını da sözlerine ekledi. Başkan Yemenici ayrıca, göreve geldikleri günlerde belediyeye ait topal bir traktörün olduğunu, derhal iki traktör alarak bu eksikliği giderdiklerine vurgu yaparak, belediyenin araç ve ekipmanlarını her geçen yenileyip sayılarını artırdıklarını söyledi.

Başkan Yemenici, İşçilerle Kahvaltı Yaptı

Başkan Yemenici, İşçilerle Kahvaltı Yaptı

Başkan Yemenici, İşçilerle Kahvaltı Yaptı

Başkan Yemenici, İşçilerle Kahvaltı Yaptı

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