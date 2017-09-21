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Başkan Yılmaz, Kırsala Ağırlık Veriyor

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Başkan Yılmaz, Kırsala Ağırlık Veriyor
Balıkesir'in Karesi ilçe Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Yeroluk, Düzoba, Hisaralan, Toybelen, Tatlıpınar, Kırmızılar ve Yeni İskender kırsal mahallelerini...

Balıkesir'in Karesi ilçe Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Yeroluk, Düzoba, Hisaralan, Toybelen, Tatlıpınar, Kırmızılar ve Yeni İskender kırsal mahallelerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi ve halkın taleplerini dinledi. Başkan Yılmaz, "Vatandaşlarımızın hizmetlerimizden memnun olduğunu görmek bizleri çok mutlu etti" dedi.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kırsal mahalle ziyaretlerine Yeroluk, Düzoba, Hisaralan, Toybelen, Tatlıpınar, Kırmızılar ve Yeni İskender ile devam etti. Ziyaret ettiği mahallelerde vatandaşların taleplerini dinleyerek bölgeye yapılan proje ve yatırımları inceleyen Yılmaz, Karesi'yi Karesililer'den dinlemeyi, proje üretirken ve karar alırken vatandaşlarla birlikte hareket etmeyi hedeflediklerini söyledi.

"Hizmet ilkemiz halka hizmet, Hakka hizmet" diyen Başkan Yücel Yılmaz, uzun vadede Karesilileri mutlu edecek hizmetlerin altına imza atmayı arzuladıklarını dile getirdi. Mahalle sakinlerine belediye çalışmaları hakkında bilgi veren ve isteklerini not alan Yılmaz, "Bizim kapımız ve yüreğimiz sizlere her zaman açık. Tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına ve isteklerine göre projeler üretiyor, ilçemizin her noktasına ve herkese hizmet götürüyoruz. Çok şükür merkeze en yakın mahallelerimizde ne varsa 50 kilometre uzaktaki mahallemiz Yeroluk'ta da o var" açıklamasında bulundu.

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