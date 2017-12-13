Başkan Yılmaz’dan ‘Ortak Akıl’ Toplantısı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "Ortak Akıl" toplantısında, Altınordu ilçesinde faaliyet gösteren siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının...

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "Ortak Akıl" toplantısında, Altınordu ilçesinde faaliyet gösteren siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Yılmaz, "Paydaşımız olan STK'lar ile ortak konumuz, elbette memleketimiz. Sizlerle Ordu'muzun sorunlarını çözme konusunda aynı amaç etrafında birleşiyor, görüşlerinize önem veriyoruz. Bu anlamda konuşacak ve tartışacağız. Eksikliklerimiz var ise tamamlayacak, yanlışlarımız var ise de düzelteceğiz" dedi.

Borçlar sıfırlanıyor

Toplantıda Büyükşehir Belediyesinin kurumsal yapısı, personel gelir ve gider dengesi ile yatırımlarından bahseden Başkan Enver Yılmaz, Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, Karşıyaka Spor Tesisleri, Ordu Stadyumu, 19 Eylül Stadyumu, Süleyman Felek Caddesi Yayalaştırma Projesi, Köprübaşı Meydan Projesi ve Park AVM Projesi hakkında bilgi verdi.

320 milyon TL'lik borç ile devraldıkları Büyükşehir Belediyesini yılsonuna kadar borçsuz duruma getireceklerini söyleyen Başkan Yılmaz, "2014 yılında 320 milyon TL'lik borç ile devraldığımız Büyükşehir Belediyemizin borçlarını sıfırlıyoruz. Geride bıraktığımız üç buçuk yıl içerisinde 360 milyon TL yola ve 150 milyon TL su ve kanalizasyona yatırım yapmamıza rağmen, 2017 yılı sonunda Büyükşehir Belediyemizi borçsuz hale getiriyoruz" dedi.

"Modern bir kent inşa ediyoruz"

Yerel seçim döneminde verilen taahhütlerin 5 yıl dolmadan çok ilerisine geçtiklerini ifade eden Başkan Enver Yılmaz, "Her yönüyle yaşanabilir, modern bir kent inşa ediyoruz. Üç buçuk yıl içerisinde geldiğimiz noktaya baktığımızda, seçim dönemindeki taahhütlerimizin çok ilerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. 14 ilçemizde altyapı yatırımlarımızı tamamladık ve diğer ilçelerimizde sona yaklaştık. Ordu'muz kendi ölçeğinde parmakla gösterilen bir il haline geldi" diye konuştu.

"Diğer illerle aramızdaki fark kapanıyor"

Basiretli bir tüccar gibi davranarak diğer illerle olan farkı kapatmaya çalıştıklarını belirten Başkan Yılmaz, "Geçmiş dönemlerde diğer iller koşarak gittiler ve maalesef biz geride kaldık. Göreve geldiğimiz günden itibaren basiretli bir tüccar gibi davranarak yatırımlarımız planladık, kaynaklarımızı verimli kullandık ve yeni kaynaklar oluşturduk. Yaşanabilir bir Ordu için iç çekişmeler ve kavgalardan uzaklaşmak, enerjimizi ve hedeflerimizi birleştirmek suretiyle aradaki farkı kapatmamız gerekiyor" dedi.