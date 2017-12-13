Başkan Yüzügüllü Halk Pazarında

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü halk pazarını gezdi.
Belediye Başkanı Yüzügüllü Sivrihisar halk pazarında esnafı ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Yüzügüllü esnafa hayırlı, bereketli, pazarlar diledi.
Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü halk pazarını gezdi.
Belediye Başkanı Yüzügüllü Sivrihisar halk pazarında esnafı ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Yüzügüllü esnafa hayırlı, bereketli, pazarlar diledi.
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