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Başkan Yüzügüllü Halk Pazarında

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Başkan Yüzügüllü Halk Pazarında
Belediye Başkanı Yüzügüllü Sivrihisar halk pazarında esnafı ziyaret etti.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü halk pazarını gezdi.

Belediye Başkanı Yüzügüllü Sivrihisar halk pazarında esnafı ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Yüzügüllü esnafa hayırlı, bereketli, pazarlar diledi.

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