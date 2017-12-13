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Başkent’te İş Yeri Yangını

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Başkent’te İş Yeri Yangını
Başkent'in Batıkent ilçesinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı.

Başkent'in Batıkent ilçesinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı.

Olay, Ankara'nın Batıkent ilçesine bağlı İlk Yerleşim Mahallesi'nde meydana geldi. Yangın, edinilen bilgiye göre 1992 Sokak'ta bulunan Asyamaç İş Merkezi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının diğer iş yerlerine sıçramasını engelleyerek kontrol altına aldı. Polis ekipleri ise çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri de içeride birilerinin olma ihtimaline karşılık hazır bekledi. Çevredeki vatandaşlar ise, korku dolu gözlerle söndürme işlemi izledi.

Polis, olayla ilgili kundaklama şüphesi üzerinde durarak olayla ilgili inceleme başlattı.

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