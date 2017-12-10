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Başkonaklı öğretmenler Amasya'da moral depoladı

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Başkonaklı öğretmenler Amasya'da moral depoladı
Canik Başkonak İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenleri, Samsun Maarif Hareketi Projesi kapsamında çevre illeri ve ilçeleri gezerek motivasyonları üst seviyelere taşıdılar

Samsun'un Canik İlçesi'ndeki Başkonak İlk ve Ortaokulu'nun eğitim kadrosu, Amasya'ya motivasyon gezisi düzenledi. Öğretmenler, Kral Mezarları'nı ve Kalesi'ni, Hazeranlar Konağı'nı, Arkeoloji Müzesi'ni, Yalıboyu Evleri'ni, Şehzadeler Müzesi'ni, Altuntaş Hamamı'nı, Yorgüç Paşa ve Tarihi Camileri Saat Kulesi'ni, Ferhat Su Kanalı'nı ve Minyatür Müzesi'ni gezdi.

Hem kendilerini yenilemiş hem de motivasyonlarını üst düzeye çıkaran öğretmenler, bu tip gezilerin okul başarılarındaki etkilerini gördüklerini ve son 2 yıldır da TEOG Sınavı'nda ilçede dereceye girmeleri ile ispatladıklarını söylediler.

GEZİLERİMİZ ÇOK ETKİLİ OLDU
Öğretmen motivasyonunun başarıda çok etkili olduğunu belirten Okul Müdürü Kamil Kesmen, "Önceki yıllarda da bu gezleri yaptık. Öğretmelere çok katkı sağladığı gibi bu arada öğrencinin başarısını arttırdı. Mutlu öğretmen ve motivasyonu üst düzeyde olan öğretmenin üstünden gelemeyeceği yük olmadığını, gezilerin kurum kültürüne ve aidiyet duygusunu kuvvetlendirdiğini gördük. Yine öğretmen motivasyonunu arttırmak üzere tüm öğretmenlerle birlikte bu seferki durakları Amasya oldu" dedi. Köksal ÖNER

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