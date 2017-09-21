Batman’da Kaçak Telefon Operasyonu: 4 Gözaltı

Batman'da polis, kaçak cep telefonu sattığı belirlenen şahısların iş yerlerine yönelik operasyon düzenledi.

Batman'da polis, kaçak cep telefonu sattığı belirlenen şahısların iş yerlerine yönelik operasyon düzenledi. Polis, operasyon sırasında toplanarak, tepki gösteren şahısları havaya ateş açarak dağıtırken, 4 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çarşı Mahallesi'nde bulunan iki ayrı pasajdaki bazı iş yerlerine, kaçak cep telefonu satıldığı gerekçesiyle operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında, aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu bir grup şahıs toplanarak, polise tepki gösterdi. Polis, şahısları havaya ateş açarak dağıttı. Operasyonda, çok sayıda gümrük kaçağı telefon ele geçirilirken, 4 şahıs gözaltına alındı.