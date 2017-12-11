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Battalgazi Belediyesinin Yeni Binasında Peyzaj Çalışmaları Sürüyor

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Battalgazi Belediyesinin Yeni Binasında Peyzaj Çalışmaları Sürüyor
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesi yeni hizmet binasında devam eden çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesi yeni hizmet binasında devam eden çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Gürkan, yeni hizmet binası çevre düzenlemesini Yeşil Kuşak Projesi'ne entegre edeceklerini söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesi yeni hizmet binası çevre düzenleme çalışmalarında kullanılmak üzere getirilen bitkileri ve fidanları yerinde inceleyerek, çevre düzenleme çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Burada açıklamada bulunan Başkan Gürkan, yeni hizmet binası çevre düzenleme çalışmalarını Yeşil Kuşak Projesi ile bütünleştireceklerini ifade ederek, "Park Bahçe Müdürlüğümüz çevre düzenlemesi kapsamında gerek İstanbul'daki Büyükşehir Belediyesi, gerek diğer Belediyelerimizde, gerek satın alınarak buraya intikal eden bitki çeşitlerini getirdiler. Görüldüğü gibi bitkiler buraya Belediye binamızın önüne getirilmiş. Bunlarda önümüzdeki süreç içerisinde Devlet su İşlerinden aldığımız bu 40 dönümlük yeri çevre düzenlemesi ve Yeşil Kuşak Projesi'ne entegrasyonu için gerekli çalışmaları ilgili arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bu sonuçlandığı takdirde önümüzdeki günlerde stadyum, Sanat Okulu, Atatürk Kız Lisesi ve Hürriyet Parkıyla birlikte bütünleşip yaklaşık 200 dönüme yakın bir alanda Yeşil Kuşak bandı oluşturulacak. Bunun tabi şehir merkezinde olması hasebiyle bir ilki gerçekleştirmiş olacağız. Atatürk Lisesi ve Spor salonu yapıldı. Kız Lisesi'nin yeni yerine geçmesi için ilgili arkadaşlara talimatları verildi. Sanıyorum önümüzdeki günler içerisinde onlar kendi yeni yerlerine taşındıkları takdirde orayla ilgili çevre düzenlemesinin entegrasyon projesi kapsamı içerisinde yapılması gerçekleştirilecek. Burada da ilgili arkadaşlarımız gelip gerekli çalışmaları yaparak, hem kış bitkileri açısından, hem çevre ve süs bitkileri açısından, hem de yetişmiş ve yetişkin ağaç olarak 5-8-10 yıllık çınarlar ve diğer ağaçlar, çam ve benzeri ağaçlar getirmişler. İnşallah bu çevre düzenlemesi ile birlikte buraya yakışır, yaraşır bir görünüm arz edecek. Bu çalışmaları yapan Park Bahçeler Müdürlüğündeki değerli arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz" diye konuştu.

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