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Batum’da Otelde Yangın: 4 Ölü, 10 Yaralı

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Batum’da Otelde Yangın: 4 Ölü, 10 Yaralı
Gürcistan'ın Batum kentinde otelde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Gürcistan'ın Batum kentinde otelde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Gürcistan'ın Batum kentinde bulunan Leongrand Otelinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Olay yerinde 13 yangın söndürme aracı ve 100'den fazla itfaiye eri sevk edildi.

Batum Belediye Başkanı Lasha Komakhidze, yangın nedeniyle otelde bulunan kişilerin tahliye edildiğini belirterek, "yangında hayatının kaybeden 4 kişinin kimliği araştırılıyor" dedi.

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