Bayrampaşa Çevik Kuvvet’in İşgali Davasında 18 Sanığa Müebbet Hapis

İSTANBUL (İHA) – FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün işgal girişimine ilişkin 58 sanığın...

İSTANBUL (İHA) – FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün işgal girişimine ilişkin 58 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 18 sanık hakkında müebbet hapis cezası verirken, 40 sanığın beraatine hükmetti.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün işgal girişimine ilişkin 58 sanığın yargılanmasına devam edildi. Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklardan Yusuf Sari, Kadir Yıldız ve Kurtuluş Kara'yı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, 15 sanık hakkında müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca mahkeme heyeti, tutuksuz 40 sanığın beraatine karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 58 sanığın "Anayasayı ihlal, darbeye teşebbüs, Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs, terör örgütü üyeliği " suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Öte yandan iddianamede, Ümit Yolcu'nun öldürülmesi ve 16 kişinin de yaralanması olaylarına ilişkin bazı askerlerin, "Kasten öldürme, yaralama ve tehdit" suçlarından da değişik oranlarda hapis cezaları talep edilmişti.