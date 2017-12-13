  • BIST 108.153
  • Altın 153,551
  • Dolar 3,8325
  • Euro 4,5073
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 11 °C

Bayrampaşa Çevik Kuvvet’in İşgali Davasında 18 Sanığa Müebbet Hapis

» »
Bayrampaşa Çevik Kuvvet’in İşgali Davasında 18 Sanığa Müebbet Hapis
İSTANBUL (İHA) – FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün işgal girişimine ilişkin 58 sanığın...

İSTANBUL (İHA) – FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün işgal girişimine ilişkin 58 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 18 sanık hakkında müebbet hapis cezası verirken, 40 sanığın beraatine hükmetti.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün işgal girişimine ilişkin 58 sanığın yargılanmasına devam edildi. Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklardan Yusuf Sari, Kadir Yıldız ve Kurtuluş Kara'yı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, 15 sanık hakkında müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca mahkeme heyeti, tutuksuz 40 sanığın beraatine karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 58 sanığın "Anayasayı ihlal, darbeye teşebbüs, Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs, terör örgütü üyeliği " suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Öte yandan iddianamede, Ümit Yolcu'nun öldürülmesi ve 16 kişinin de yaralanması olaylarına ilişkin bazı askerlerin, "Kasten öldürme, yaralama ve tehdit" suçlarından da değişik oranlarda hapis cezaları talep edilmişti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ünlü Oyuncu Yağmur Atacan Kaza Yaptı13 Aralık 2017 Çarşamba 20:08
  • Üst Geçidi Kullanmadı Canından Oldu13 Aralık 2017 Çarşamba 20:03
  • Kütahya’daki Dayı-yeğen Cinayetinin Zanlıları Tutuklandı13 Aralık 2017 Çarşamba 20:03
  • Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz Darbe Girişimi Sırasında Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü İşgal Girişimine İlişkin 58 Sanığın Yargılandığı Davada Mahkeme, 2 Sanık Hakkında 2’şer Kez, 1 Sanık Hakkında 1 Kez Ağırl13 Aralık 2017 Çarşamba 19:33
  • Silahını Temizlerken Kazayla Kendisini Vurdu13 Aralık 2017 Çarşamba 19:33
  • Beykoz Riva Yolu Şirindere Mahallesi Sapağında Ünlü Oyuncu Yağmur Atacan’ın Kullandığı Araç, Karşı Şeritten Gelen Otomobille Çarpıştı. Ünlü Oyuncu Yağmur Atacan Kazayı Yara Almadan Atlattı. Kazayla İlgili Ekiplerin Çalışmala13 Aralık 2017 Çarşamba 19:28
  • Bahçelievler’deki Bombalı Araçla İlgili Bir Kişi Daha Gözaltına Alındı13 Aralık 2017 Çarşamba 19:03
  • Pyd’den Sınırdaki İşçilere Silahlı Saldırı: 1 Yaralı13 Aralık 2017 Çarşamba 18:53
  • Milas’ta Hatalı Park Kazaya Neden Oldu13 Aralık 2017 Çarşamba 18:53
  • Sivas’ta Park Kavgası Kanlı Bitti: 1 Yaralı13 Aralık 2017 Çarşamba 18:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti