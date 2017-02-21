Bayrampaşalı Esnaf, Meb İle Çalışma Protokolu İmzaladı

Bayrampaşalı işletmeciler, ara eleman ihtiyacını karşılamak için Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol imzalayarak, meslek lisesinden mezun olan öğrencilere...

Bayrampaşalı işletmeciler, ara eleman ihtiyacını karşılamak için Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol imzalayarak, meslek lisesinden mezun olan öğrencilere iş kapısı araladı.

Bayrampaşalı işletmeciler, ara eleman ihtiyacını karşılamak için Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol imzalayarak, meslek lisesinden mezun olan öğrencilere iş kapısı araladı. Bayrampaşa Tekstilci ve Sanayici İşadamları Derneği (BATİAD) Başkanı Aydın Erten, "Meslek liselerimizle koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Ara eleman ihtiyacımızı bu kurumlardan karşıladığımız için çocuk işçi çalıştırmıyoruz. Hedefimiz istihdamı daha da arttırmak." dedi. Çocuk ve kaçak işçiliğin önüne geçmeyi hedefleyen BATİAD, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol imzaladı. Meslek liselerinden mezun olan öğrencileri istihdama katmayı teşvik eden protokol, fabrikalardaki ara eleman açığını da bu şekilde çözmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz aylarda uluslararası medya kuruluşlarında Türkiye'de tekstil atölyelerinde Suriyeli çocuk işçi çalıştırıldığına dair haberler yaptığını belirten Aydın Erten, "Bu haberler Türkiye'de üretim yapan küresel markaları olumsuz etkiliyor. Denetim mekanizmasının eksikliğinden faydalanan atölyeler yabancı çocuk işçi çalıştırabiliyor. Ancak bu durum Türkiye'nin üreticilerinin büyük kısmını yansıtmıyor. Merdiven altı ürün imal eden atölyeler ihracat yapamaz. Özellikle biz ihracatçılar onlarca denetimden geçiyoruz. Yaşanan bu olay yüz binlerce insana istihdam sağlayan tekstil sektörüne darbe vurmaktadır." diye konuştu.

"Sektöre başarılı modacılar kazandırıyoruz"

Ara eleman ihtiyacını meslek liselerinden karşıladıklarını belirten Erten, "Bayrampaşa'nın meslek liseleriyle çeşitli anlaşmalarımız var. Milli Eğitim Bakanlığımız ile protokol imzaladık. Uzmanlıklara göre öğrencileri, üretici firmalarda istihdam edip yetiştiriyoruz. Meslek liselerin yöneticileriyle sık sık bir araya gelip, sektörümüzün ihtiyaçları doğrultusunda eğitmenlere yön veriyoruz. Çoğu başarılı modacı bizim fabrikalarımızda yetişiyor. Amacımız nitelikli eleman yetiştirilmesini sağlayarak, işsizliğin önüne geçmek ve istihdamı arttırmak" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızın kabiliyetlerini geliştirmek istiyoruz"

Yapılan protokolün istihdama katkı sağlayacağına inandığını vurgulayan Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol, "Çocuklarımızı üretime ve sanayiye katmak bizim görevimiz. Etrafımızda var olan sivil toplum kuruluşları ile işbirliği sağlayarak çocuklarımızın mesleki kabiliyetlerini arttırmak ve bu meslekte devam etmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.