Bddso Yeni Sezonu Açıyor

5 Ekimde yeni sezona başlayacak olan BBDSO ve Bursa Filarmoni Derneği, Dağhan Doğu ile orkestra hayranlarına merhaba diyecek.

Bursa Bölge Devlet Sanat Orkestrası, yeni sezonu konserle açacak.

5 Ekimde yeni sezona başlayacak olan BBDSO ve Bursa Filarmoni Derneği, Dağhan Doğu ile orkestra hayranlarına merhaba diyecek. Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan BBDSO ve Bursa Filarmoni Derneği, bu sene de dünyaca ünlü müzisyenlerle Bursalıları bir araya getirecek. İtalya'dan Rusya'ya kadar birçok ülkeden tanınmış sanatçılar konsere katılacak. Geçen seneki gibi bu yıl da biletlerin kısa sürede tükeneceğine inandıklarını söyleyen BBDSO Müdürü Gökçe Özler, "bilet satışını özendirecek programlar yapmamızın artan ilgide büyük payı var. Birçok konserde dinleyicilerimizden, bilet bulamıyoruz, çok hızlı tükeniyor diye şikayetler geliyor" dedi.

Flarmoni Derneği Başkanı Ömer Kızıl, "Geçen seneden bu yana çalışmalarımız sürüyor. Bu seneki sloganımız "Hafta sonu Bursa'ya gelmek Perşembeden başlar" şeklinde olacak" dedi.

5 Ekimdeki açılış konserinin şefliğini Dağhan Doğu yapacak.