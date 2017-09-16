Bedelli askerlik gündemde yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında bedelli askerlikle ilgili soruya cevap verdi, 'şu an gündemimizde yok' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayınında gazetecilerin bedelli askerlikle ilgili sorusuna yanıt verdi. Erdoğan, "şu anda bedelli askerlik gündemimizde yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:Bedelli askerlik konusunda, şu anda gündemimizde bu yok. Çünkü, şu anda ciddi manada asker kadrosunda eksilme var. Onun için biz, vatansever evlatlarımızı askere bekliyoruz.Hele hele üniversite bitirmiş, bedelli askerlik bekliyor. Zaten gelip yapacağın askerlik 6 ay. Bunun da yaklaşık bir 20 günü izin; 5 ay 10 gün. Gel askerliğini yap. Askerlik sana bir çok kazanım sağlıyor "diye konuştu.

TEOG'un kaldırılması gerektiğini söyleyen Erdoğan, " Ben TEOG olayını istemiyorum ve bunu da artık yanlış buluyorum. TEOG'un kaldırılması lazım. Biz TEOG'la mı geldik Ne TEOG vardı, ne bir şey vardı. Okursun, sene içinde notların bellidir, bu notlarınla beraber yürürsün. Gelirsin üniversite sırasına, orada da girersin üniversite imtihanlarına. Üniversite imtihanında da sosyalde, sayısalda başarı durumun neyse bu başarıya göre girmen gereken yer nereyse girersin "dedi.

YENİ BURS RAKAMLARI

Burslarla ilgili soruya da cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lisans öğrencilerine kredi burs 470 lira oldu. Ayrıca geçen yıl 285 yurtlardaki beslenme yardımı ise 330 liraya çıkartıldı. Şimdi yüksek lisans öğrencilerine 940 liraya, doktora yapanlara ise 1410 liraya çıkarttık." ifadelerini kullandı.