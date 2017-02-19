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Bektaşağa Göleti turizm merkezi oldu

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Bektaşağa Göleti turizm merkezi oldu
Sinop'ta yaklaşık 40 yıl önce DSİ 7. Bölge Müdürlüğü'nce yakınında bulunan tarım arazilerinin sulanması için oluşturulan Bektaşağa Göleti, çevresinde yapılan yatırımlarla turizme kazandırıldı

Sinop'un kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Bektaşağa köyü sınırları içerinde 40 yıl önce yapılan ve çevresinde gür ormanların bulunduğu gölet, doğal güzelliği ve etrafında yapılan tesislerle ilgi çekiyor.

Sinop Orman İşletme Müdürlüğü tarafından A tipi mesire alanı ilan edilen bölge, daha sonra özel bir firmaya kiralandı. Mesire alanının işletmeciliğini yapan Ayşe Serpil Yıldız, insanların artık deniz, kum turizminin yanında aileleriyle huzurlu ortamda tatil yapma fırsatına erişmek istediklerini vurguladı.

ORGANİK SERA ALANLARI KURDUK
Yıldız, Karadeniz'in doğa turizminde öne çıkması gerektiğine inandığını vurgulayarak, "Böyle özel yerlerde doğayı bozmadan insanların hizmetine sunmanız gerekiyor. Gölet çevresine seyir terası, yürüyüş parkuru, organik ürünlerin yetiştirildiği seralar kurduk. İnsanlar buraya geldiklerinde doğal beslensinler diye tavuk çiftliği yaptık. Yeme içme ve eğlence tesisleri oluşturduk. Eğer turizme hizmet ediyorsanız en iyisini yapmak zorundasınız" dedi.

ZİYARETÇİ SAYISI GİDEREK ARTIYOR
Yıldız, Sinop'un turizm potansiyeline katkı sunmanın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "İnsanlar yılın 12 ayı buradan yararlanabiliyor. Özellikle yaz aylarında ve hafta sonları çok sayıda insan ağırlıyoruz. İlgiden oldukça memnunuz. Yıllardır atıl durumda olan bir yeri turizme kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadesini kullandı.

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