Belediye Başkanını Vuran Zanlı Saklandığı Evde Yakalandı

İzmir'de Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce'yi silahla yaralayıp kayıplara karışan zanlı saklandığı evde polis ekiplerince yakalandı.

İzmir'de Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce'yi silahla yaralayıp kayıplara karışan zanlı saklandığı evde polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Cumartesi günü eşi Nilüfer İnce ile birlikte evine giden Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Yaka Mahallesi yakınlarında otomobillerine sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobilinden çıkan İnce'ye 3 el ateş açıldı. Mermilerden biri İnce'nin sol diz kapağına isabet ederek yaralandı. Olayı gerçekleştiren zanlı, hızla olay yerinden uzaklaşırken, İnce 112 sağlık ekiplerince 9 Eylül Tıp Fakültesine Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan, İnce'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, İnce'yi silahla vuran zanlının İnciraltı'nda işletmesi olan U.G. olduğu tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, başlattıkları teknik ve fiziki takip sonucu U.G.'yi saklandığı bir evde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan U.G., polis ekiplerince sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. U.G.'nin Başkan İnce'yi neden vurduğu ise yapılacak olan kapsamlı sorgunun ardından belirlenecek.