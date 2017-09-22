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'Ben değil, biz olacağız'

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'Ben değil, biz olacağız'
Bafra TSO Başkan Adayı Aksoy, "Seçilecek olan arkadaşlarımızla birlikte 'Ben değil, biz olacağız" anlayışını ortaya koyacağız. Bu anlayış Bafra için, Bafra'nın geleceği ve kazanması için" dedi

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (Bafra TSO) Eski Başkanı ve Başkan Adayı Rızvan Aksoy, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Modern yönetim anlayışı, başarıya giden yol, ben değil, biz olmaktan geçmektedir. Bafra Ticaret ve Sanayi Odası'na ben anlayışı değil, ortak akıl ile oluşan biz anlayışı yerleşecektir" dedi.

Bafra TSO Başkan Adayı Aksoy, "Kurumların, şehirlerin ve ülkelerin gelişimi, ilerlemesi ve başarılı hizmetlerin yapılması ancak bu şekilde mümkündür. Bu anlayış kucaklayıcıdır. Bu yol birlik ve beraberliği sağlayıcı ve devam ettiricidir. Bu anlayış yardımlaşmadır ve hedeflere daha hızlı varmaktır. Ortak akıl ile oluşan her karar daha doğru sonuçlar verecektir" diye konuştu.

200 BİN KİŞİNİN SESİ OLACAĞIZ
Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Rızvan Aksoy açıklamalarını şöyle tamamladı; "İlçemizin her sorununu gündeme getirmede ve çözüm merkezleri içerisinde olmakta cesaretli olacağız. Elimizi taşın altına koyacağız. Çünkü odalar protokol makamları değildir. Sivil toplum kuruluşlarıdır. İlçemizin her kurumu ile koordineli ve istişareli olacağız. Üyelerimizle bilgi paylaşımı yapacağız. Oda mensuplarımızın problemlerini gündeme taşımada ve çözüm yollarını oluşturmada ise kararlı bir şekilde hareket edeceğiz.  Çünkü odaların gerçek sahipleri oda üyeleridir. Oda üyelerimizin problemlerini çözmek yerine günü geçiştirerek ve bir yerlere şirin gözükmek için oda üyelerimizi yalnız bırakmayacağız ve Bafra için asla yalnız yürümeyeceğiz. Bafra'mızın tüm potansiyelleri ile bir ve beraber olacağız. Bafra için 'Ben değil biz olacağız.' 15-20 kişinin değil, Bin 400 üyemizin odası olacağız. 200 Bin insanımızın kazanımları için birlik ve beraberliğe önem vereceğiz.  Tüm kurumlarımızla uyum içinde çalışacağız. Hiç kimse ve kurum tek başına başarıya gidemez. Başarıya giden yol, birlikte yürümeyle gerçekleşecektir" dedi. Abdullah ÖZDEMİR / BAFRA

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