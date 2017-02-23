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Benzinde 11 Kuruşluk İndirim

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Benzinde 11 Kuruşluk İndirim
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olacak 11 kuruş indirim...

Benzinin litre fiyatında 11 kuruşluk indirim yapıldı.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olacak 11 kuruş indirim yapıldı. İndirimin ardından benzinin litre fiyatı ortalama İstanbul'da 5,32 liradan 5,21 liraya, Ankara'da 5,38 liradan 5,27 liraya, İzmir'de ise 5,35 liradan 5,24 liraya inecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

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