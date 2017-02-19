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Bergama’ya 4 Yıllık Fakülte Talebi

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Bergama’ya 4 Yıllık Fakülte Talebi
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman ve Rektör Yardımcısı Banu Esra Aslanertik, Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulunu...

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman ve Rektör Yardımcısı Banu Esra Aslanertik, Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti. Burada gerçekleştirilen toplantıda Bergama'ya 4 yıllık fakülte kurulması talebinde bulunuldu.

Rektör Kasman ve rektör yardımcısı Aslanertik, ziyarette ilk olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Meslek Yüksekokuluna gidilerek Bergama Belediyesi tarafından fabrikadan dönüştürülen eğitim alanları, idari bina, öğrenci lojmanları; Bergamalı hayırseverler tarafından oluşturulan kütüphane ve laboratuvar binasını gezdi. Daha sonra Meslek Yüksekokulu Toplantı Salonuna geçildi. Buradaki toplantıya Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper, Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Volkan Çeçen, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kahyaoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Erdoğan ve Genel Sekreter Gülay Koç katıldı.

Toplantıda önce Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç tarafından Bergama'nın tarihi, ekonomik ve kültürel yapısı ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi. Daha sonra Rektör Prof. Dr. Kasman'a Bergama'nın sorunlarına çözüm üretebilecek bölümleri kapsayan 4 yıllık fakülte kurulması ile ilgili taleplerde bulunuldu. Gelen talepler sonrası Rektör Prof. Dr. Kasman, kampüs alanının büyümeye çok müsait olduğunu ve üst yönetim olarak toplantı yapıp değerlendireceklerini söyledi. Rektör Prof. Dr. Kasman, "Yüksekokulumuzu elimizden geldiğince geliştirmek ve sizlerin de yardımıyla yeni atılımlar yapmak isteriz" dedi.

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