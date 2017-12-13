Berkin Elvan Ve Ali İsmail Korkmaz, Sokak İsimlerine Mecliste Ret

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde; Narlıdere Belediye Meclisinde alınan Ilıca Mahallesi Yavuz Bingöl Sanat Sokağı isminin "Berkin Elvan Sokak", Huzur...

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde; Narlıdere Belediye Meclisinde alınan Ilıca Mahallesi Yavuz Bingöl Sanat Sokağı isminin "Berkin Elvan Sokak", Huzur Mahallesi Öğretmenler Sokağı'nın kuzeyde Mithatpaşa Caddesi ile kesişimindin güneye doğru 175 metrelik kısmını kapsayan bölgenin adının da "Ali İsmail Korkmaz Sokak" olarak değiştirilmesi kararı reddedildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi aralık ayı ikinci birleşimi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan idaresinde gerçekleşti. Oturumda, Narlıdere Belediye Meclisinde alınan Ilıca Mahallesi Yavuz Bingöl Sanat Sokağı isminin Berkin Elvan Sokak, Huzur Mahallesi Öğretmenler Sokağı'nın kuzeyde Mithatpaşa Caddesi ile kesişimindin güneye doğru 175 metrelik kısmını kapsayan bölgenin adının da Ali İsmail Korkmaz Sokak olarak değiştirilmesi kararı reddedildi. Ayrıca, Menemen Belediye Meclisinde alınan Gölcük ve Yeşilpınar Mahallelerinde bulunan 441 numaralı sokak isminin Şehit Serdar Amak olarak değiştirilmesi kararının talebi de reddedildi. Torbalı Belediye Meclisinde alınan Korucuk Mahallesi isminin Dirmil olarak değiştirilmesi talebi hakkında Aydoğan, "Mahalle ve köy ismi değiştirilmesi bizim yetkimizde değil. Bunu bakanlıklar yapıyor" dedi.

Yol çalışmalarına eleştiri

Oturumun dilek ve temenniler bölümünde söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Bilal Aydoğan, Karabağlar ilçesinde devam eden yol yenileme çalışmalarının uzun sürdüğünü savundu. Doğan, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi, 6 ay önce ilçenin önemli ulaşım güzergahı olan İhsan Alyanak'ta yol yenileme çalışmalarının startını verdi. 1 kilometrelik güzergahta başlayan çalışma, aylar geçmesine rağmen halen tamamlanamadı. Kağnı hızlıyla ilerleyen faaliyetler, yurttaşlarımızı bıktırmıştır. Burada yüzlerce öğrencinin can güvenliği tehlikededir. Gerekli güvenlik önlemleri alınmadan yapılan bu inşaat, kazaya davetiye çıkarıyor. Bu eziyetin sona ermesini istiyoruz. Burada geçen yıl 1/1000 ve 1/5000 planlar yapıldı. Bu çalışmalar bu plana uygun mu cevap bekliyoruz. Buradaki çalışmaların Eski İzmir, Limontepe ve Bozyaka bölgelerine ağırlık verilerek yapılması gerektiğini düşünüyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesinin kaldırım belediyeciliğini bırakmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Başkan Selvitopu'ndan eleştirilere yanıt

Doğan'ın eleştirilerine yanıt veren Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ise, "Bilal Bey'e bilgiler eksik geliyor. Orası iki bölümdü. Birinci bölümde kaldırım sorunu vardı. İnsanlar kaldırımlarda yürüyemiyordu. İlk bölüm çok önce tamamlandı. Bilal Bey'in 6 ay dediği bölüm başlayalı daha 2 hafta oldu. Bunu sorun olarak buraya getirmeyi anlayamadım. Kazacaksınız, yeniden yapacaksınız. O yol, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından boydan boya yapılacak. Kaldırımlar bitik durumdaydı. Oradan bize bir şikayet gelmedi. Limontepe ve Eski İzmir'de Bakanlık planları çıkarsın da biz de yapacağımızı bilsek. Şu an oralarda ancak günlük çıkan sorunlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve belediyemiz tarafından yapılıyor. Bozyaka'da da çok ciddi çalışmalar var" ifadelerini kullandı.