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Beşiktaş - Olympiakos Maçlarında Deplasman Taraftarı Yok

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Beşiktaş - Olympiakos Maçlarında Deplasman Taraftarı Yok
Beşiktaş ile Olympiakos arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçlarında deplasman taraftarları yer almayacak.

Beşiktaş ile Olympiakos arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçlarında deplasman taraftarları yer almayacak.

Beşiktaş, Olympiakos ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu maçlarında deplasman taraftarlarının güvenlik gerekçesiyle yer almayacağını açıkladı. Eşleşmenin iki maçında da deplasman taraftarı bulunmayacak. Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"09.03.2017 tarihinde Yunanistan'da oynanacak Olympiakos - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi karşılaşması öncesi, Yunanistan resmi makamlarınca UEFA'ya "güvenlik gerekçesiyle maçın deplasman takımı taraftarı olmadan yapılması" talebi iletilmiş, UEFA tarafından her iki kulübe bu talebin lehinde tavsiyede bulunulmuştur.

UEFA'dan gelen bu değerlendirme üzerine Beşiktaş JK ve Olympiakos kulüpleri, iki takım arasında gerçekleşecek her iki karşılaşmanın da deplasman taraftarları olmadan yapılması üzerine mutabakata varmıştır."

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