Besni’de Yol Uygulamasında Uyuşturucu Ele Geçirildi

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Sayören köyü yakınlarında yol uygulaması yapan jandarma ekiplerinin durdurdukları araçtan uyuşturucu çıktı.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Sayören köyü yakınlarında yol uygulaması yapan jandarma ekiplerinin durdurdukları araçtan uyuşturucu çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesine bağlı Sayören köyü yakınlarında uygulama yapan jandarma ekipleri şüphelendikleri aracı durdurmak istedi. Jandarma ekiplerinden kaçan plakası öğrenilemeyen otomobil kısa kovalamaca sonucu durdurularak arama yapıldı. Otomobil içerisinden 10 gr esrar ele geçirilirken otomobilde bulunan Mehmet.A., Abdurrahman.K. ve Murat.A. jandarma ekipleri tarafından göz altına alınarak yapılan ilk sorgunun ardından adli makamlara sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.