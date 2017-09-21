  • BIST 104.001
  • Altın 145,853
  • Dolar 3,5082
  • Euro 4,1879
  • Samsun 25 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 30 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 25 °C
  • Sinop 26 °C
  • Giresun 25 °C
  • Amasya 35 °C
  • Rize 26 °C
  • Trabzon 25 °C

Besni’de Yol Uygulamasında Uyuşturucu Ele Geçirildi

» »
Besni’de Yol Uygulamasında Uyuşturucu Ele Geçirildi
Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Sayören köyü yakınlarında yol uygulaması yapan jandarma ekiplerinin durdurdukları araçtan uyuşturucu çıktı.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Sayören köyü yakınlarında yol uygulaması yapan jandarma ekiplerinin durdurdukları araçtan uyuşturucu çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesine bağlı Sayören köyü yakınlarında uygulama yapan jandarma ekipleri şüphelendikleri aracı durdurmak istedi. Jandarma ekiplerinden kaçan plakası öğrenilemeyen otomobil kısa kovalamaca sonucu durdurularak arama yapıldı. Otomobil içerisinden 10 gr esrar ele geçirilirken otomobilde bulunan Mehmet.A., Abdurrahman.K. ve Murat.A. jandarma ekipleri tarafından göz altına alınarak yapılan ilk sorgunun ardından adli makamlara sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Besni’de Yol Uygulamasında Uyuşturucu Ele Geçirildi21 Eylül 2017 Perşembe 18:53
  • Sentetik Uyuşturucu Ticaretine 12,5 Yıl Hapis21 Eylül 2017 Perşembe 18:53
  • Annesinin Evde Bıraktığı Bebek Açlıktan Öldü21 Eylül 2017 Perşembe 18:53
  • Isparta’da Orman Yangını21 Eylül 2017 Perşembe 18:48
  • Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Ağır Yaralandı21 Eylül 2017 Perşembe 18:43
  • Pompalı Cinayete 18 Yıl 11 Ay 27 Gün Hapis21 Eylül 2017 Perşembe 18:38
  • Uyuşturucu Ticaretine 12 Yıl 6 Ay Hapis21 Eylül 2017 Perşembe 18:38
  • 17 Yaşındaki Kader Kaya’nın Ölümüyle İlgili Dava21 Eylül 2017 Perşembe 18:23
  • Okuldan Kaçan 26 Öğrenci Okula Teslim Edildi21 Eylül 2017 Perşembe 18:23
  • Fetö Davasında Sağlık Personellerinin Yargılanmasına Devam Edildi21 Eylül 2017 Perşembe 18:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti