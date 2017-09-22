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’Beyaz Masa’ Çözüm Üretiyor

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’Beyaz Masa’ Çözüm Üretiyor
Sungurlu Belediyesi Beyaz masa birimi bu sene de vatandaşların çözüm adresi oldu.

Sungurlu Belediyesi Beyaz masa birimi bu sene de vatandaşların çözüm adresi oldu. Basın Yayın ve Halk İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Beyaz Masa vatandaşların sıkıntılarına çözüm üretiyor.

Beyaz Masa'ya yapılan başvuruların tümü işleme alınırken, sorun veya istek ilgili müdürlüklere iletilerek çözüm süreci takip edilerek vatandaşlara bilgi veriliyor.

Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, aktif hale getirdikleri Beyaz masa ile vatandaşların başvuru, istek ve şikayetlerini daha rahat bir şekilde yapabildiklerini kaydetti.

Vatandaşların sorunlarına hızlı bir şekilde çözüm ürettiklerini belirten Başkan Şahiner, "Bu şekilde hem zaman kaybını hem de vatandaşlarımızın sorun ve isteklerine çözüm üretebiliyoruz. Beyaz Masa sayesinde vatandaşlarımızın birçok talebine cevap verdik ve çözüm ürettik. Yapılan her başvuruyu ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle değerlendirerek cevap veriyor ve takip ediyor. Vatandaşlarımız Beyaz Masaya istedikleri konularda başvuru yapabilirler" dedi.

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