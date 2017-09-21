Biga’da Ahilik Haftası Kutlandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 18-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Ahilik Haftası kutlamaları yapıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 18-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Ahilik Haftası kutlamaları yapıldı.

22. Ahilik haftası kutlamaları için Cumhuriyet meydanında gerçekleştirilen törene, CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Kaymakam Mustafa Can, Belediye Başkanı İsmail Işık, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Vurucu, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur, yönetim kurulu üyeleri, siyasi parti temsilcileri, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

Çelenklerin sunulmasının ardından Saygı Duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur konuşmasında Çanakkale'de başlayan ahilik haftası kutlamalarının bayram havasında başladığını esnaf ve sanatkar ziyaretleri ile devam ettiğini söyledi. Mutur, " esnaf ve sanatkarlarımız ahilikten gelen akıl ve çalışma değerlerini taşımaktadır.Türkler dışında hiç bir ulusta bu kültür yoktur. Ahi diye anılan kişi sanat, ticaret ve meslek erbabıdır. Ahi olan kişi eli açık,gönlü ve sofrası açık olandır.Gözü, eli beli bağlı olandır.Ahi olan kişi başkasının ayıbını görmez, yüzüne vurmaz ve alçak gönüllüdür" diye konuştu. Ahilik yarışmasında dereceye girenlere plaketleri takdim edildi. Folklor gösterileri ve Biga sancak mehter takımının gösterisiyle program son buldu.