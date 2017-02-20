Biga’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mevlüt Akdeniz idaresindeki 17 KS 103 plakalı otomobil, Biga'dan Bandırma yönüne ilerlerken, önünde seyreden 17 LG 136 plakalı traktöre çarptı. Otomobil sürücüsü Mevlüt Akdeniz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan bir kişiyle birlikte traktör şoförü Muzaffer Şeker, olay yerine çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İki yaralının da tedavileri sürüyor. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.