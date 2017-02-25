Bilecik’te Eğitim Ve Spor Konuşuldu

Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'a bir takım ziyaretler gerçekleştirilirken, ziyaretlerde eğitim ve spor konularına değinildi.

Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'a bir takım ziyaretler gerçekleştirilirken, ziyaretlerde eğitim ve spor konularına değinildi.

İlk olarak Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'ı makamında ziyaret etti. Eğitim ve spor konuları konuşulurken, gençlerin eğitiminde sporun yerine değinilerek ikili karşılıklı istişarelerde bulundu.

Ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'ı Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Teşkilatından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Enes Eminoğlu, TÜGVA Bilecik İl Başkanı Hasan Sevinç ve Bilecik yönetim kurulu üyeleri ziyaret etti. Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Bilecik İl Başkanı Ahmet Topçu ve Kütahya Hak-İş İl Temsilcisi Ahmet Özen'in de ziyaret ettiği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, gençleri, çocukları spora kazandırmanın önemine değindi.